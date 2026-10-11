Capcana dezincriminării drogurilor în statele lumii. Anacronismul Legalizării: De ce guvernele pierd războiul cu laboratoarele chimice în timp ce reglementează plante - analiză FNA

Foto: Unsplash

În contextul intensificării dezbaterilor din spațiul public și din mediul online generate de recentele inițiative legislative privind dezincriminarea posesiei de substanțe psihoactive în România, Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA) a transmis o poziție oficială fundamentată științific.

”Capcana dezincriminării în statele lumii și colapsul modelelor clasice în fața „Generației Policonsum”, a noilor sintetice și a distrugerilor urbane.

În contextul intensificării dezbaterilor din spațiul public și din mediul online generate de recentele inițiative legislative privind dezincriminarea posesiei de substanțe psihoactive în România, Federația Neguvernamentală Antidrog (FNA) emite o poziție oficială fundamentată științific. Cu scopul de a asigura o corectă și obiectivă informare a tuturor actorilor sociali implicați – de la instituțiile mass-media, structurile asociative de părinți și tineri, până la corpul legislativ și decidenții politici –, FNA a realizat o analiză sistemică la nivel global privind impactul pe termen mediu și lung al politicilor de dezincriminare în statele care au implementat aceste strategii. Totodată, prin prezentul raport, FNA înaintează autorităților un set de soluții pragmatice, adaptate realităților de securitate curente.

Ce problemă arată o analiză comparativă extinsă a piețelor din Olanda, Germania, Spania, Italia, Thailanda, SUA și Canada

Analiza comparativă extinsă a piețelor din Olanda, Germania, Spania, Italia, Thailanda, SUA și Canada demonstrează o hibă esențială: strategiile actuale au fost concepute pentru o epocă apusă a drogurilor organice (plante), fiind complet anacronice în fața erei substanțelor sintetice multiple, a policonsumului sever și a distrugerilor urbane.

Fenomenul a forțat marile metropole și guvernele lumii să își inverseze radical politicile, trecând de la o agendă axată exclusiv pe „sănătate publică” direct la măsuri dure de ordine publică, interdicții masive și intervenție polițienească pentru a stopa degradarea fizică a comunităților.

Hărțile de colaps ale Europei și ale lumii:

1. Studiul de caz Olanda: De la „toleranță” la interdicții stradale și distrugeri urbane

· Interdicții istorice în Amsterdam: Municipalitatea a fost obligată să interzică complet consumul de canabis pe stradă în centrul istoric și în Cartierul Roșu (De Wallen) din cauza nivelurilor insuportabile de vandalism, zgomot nocturn și distrugeri de bunuri provocate de turiști. Amenzile directe de 100 de euro și obligarea magazinelor de a ascunde alcoolul în weekend sunt măsuri disperate pentru a salva calitatea vieții rezidenților.

· Capcana Policonsumului: Rapoartele oficiale olandeze arată că țara înregistrează cea mai mare rată de consum de cocaină din Europa. Peste 70% dintre urgențele medicale nu mai sunt cauzate de o singură substanță, ci de cocktailuri festive sau agresive (Canabis de mare putere + Alcool + MDMA/Ecstasy sau Ketamină), generând episoade de psihoză și violență stradală pe care camerele de consum supravegheat nu le mai pot gestiona. Orașe de frontieră au blocat complet accesul turiștilor străini pentru a stopa rețelele de criminalitate din jurul magazinelor.

2. Spania și Germania: Compromiterea „Cluburilor Sociale” și invazia Ketaminei

· Spania desființează modelul: Considerate ani la rând un model de reducere a riscurilor, celebrele Cannabis Social Clubs (CSC) se confruntă cu o execuție legislativă. Guvernul spaniol a adoptat o reforma dură a legii tutunului care elimină excepția istorică pentru cluburile private de fumat și asimilează orice „produs pe bază de plante destinate inhalării” normelor stricte ale tutunului. Măsura a fost luată după ce rețelele criminale au infiltrat aceste asociații pentru a distribui cocktailuri de droguri. Rapoartele medicale arată că Spania a devenit epicentrul spitalizărilor de urgență unde canabisul este amestecat ilicit cu ketamină de laborator și alcool (policonsum în peste 46% din cazurile de urgență psihiatrică acute).

· Germania și birocrația depășită: Deși a legalizat cluburile non-profit în 2024, Germania raportează că piața neagră continuă să domine masiv. Tinerii germani ocolesc sistemul rigid și birocratic al cluburilor oficiale, migrând către piața neagră online care oferă canabis modificat chimic. Rapoartele clinice federale germane trag semnale de alarmă masive privind creșterea intoxicațiilor acute prin policonsum de droguri ilicite combinate.

3. Italia: Toleranță Zero și interzicerea „Cannabis Light”

Într-o mișcare politică radicală, Italia a aprobat decrete de urgență stricte prin care a interzis complet producția, vânzarea și comercializarea florilor de canabis cu conținut scăzut de THC (Cannabis Light), inclusiv a uleiurilor și extractelor derivate. Guvernul de la Roma a justificat decizia prin faptul că piața considerată „inofensivă” a servit drept poartă de intrare pentru tineri. Italia se confruntă cu o explozie a pieței de noi substanțe psihoactive sintetice de laborator (care mimează efectele plantelor, dar provoacă daune neurologice ireversibile), forțând autoritățile să mute accentul strict pe securitate națională și pedepse penale aspre.

4. Eșecul Nord-American și efectul de bumerang din Thailanda (Date Complete)

În SUA și Canada: Goana după profiturile din taxarea canabisului a lăsat populația complet vulnerabilă în fața unei piețe negre paralele și agresive. În SUA, modelul comercial capitalist axat pe profit a permis deschiderea de dispensare private cu branding agresiv, publicitate intensă și o gamă uriașă de vape-uri de mare putere cu o concentrație de 90-95% THC, determinând o creștere de 24% a frecvenței de consum la adulți și o criză profundă de sănătate mintală.

Această piață neagră este masiv contaminată cu fentanyl (un opioid sintetic extrem de ieftin, de 50 de ori mai puternic decât heroina) și tranchilizante industriale precum Xylazine, generând cea mai gravă criză de supradoze din istorie. În paralel, datele oficiale din Canada arată că peste 12% dintre cetățeni practică policonsumul sever (combinații de canabis cu abuz de alcool și vaping de nicotină), iar comercializarea produselor comestibile (edibles - jeleuri, dulciuri cu THC) a provocat o creștere cu 26% a consumului la adolescenți și o explozie a spitalizărilor de urgență. Drept consecință, provincia Columbia Britanică a oprit definitiv experimentul dezincriminării totale în urma degradării majore a siguranței publice stradale.

Thailanda: A fost obligată să intervină radical în regimul său juridic, forțând închiderea dispensarelor libere și transformarea pieței într-un regim strict medical și de cercetare. Deși decriminalizarea din 2022 a generat un boom economic inițial rapid și o piață estimată la peste 1 miliard de dolari, atrăgând milioane de turiști internaționali ca „paradis recreativ”, vidul legislativ a generat o criză socială profundă, cazuri masive de supradoze și probleme psihice în rândul tinerilor. În consecință, noile ordonanțe guvernamentale interzic total utilizarea recreativă, clasifică florile ca „ierburi controlate” accesibile exclusiv pe bază de prescripție medicală autohtonă și mențin un prag restrictiv de maximum 0,2% THC pentru toate extractele.

SOLUȚII PRAGMATICE ȘI CONCRETE: Strategia propusă de FNA în era biosecurității chimice

Dezincriminarea și legalizarea clasică au eșuat deoarece guvernele au continuat să trateze problema ca pe o ecuație simplă de cerere și ofertă pentru o plantă. Federația Neguvernamentală Antidrog subliniază că abordările moderne aplicate în România trebuie să trateze drogurile sintetice ca pe o amenințare la adresa siguranței naționale, propunând următoarele direcții obligatorii de acțiune:

· Interdicții generice în bloc pe clase chimice: Renunțarea la interzicerea substanțelor „moleculă cu moleculă” și adoptarea unor legi care scot în afara legii întreaga structură chimică de bază a unei familii de sintetice. Orice compus nou devine astfel ilegal din secunda în care este creat.

· Controlul industrial strict al precursorilor: Monitorizarea globală în timp real a importurilor de reactivi industriali și a echipamentelor logistice (cum ar fi presele industriale de pastile și matrițele), blocând rețelele de trafic înainte ca substanțele să fie fabricate.

· Resetarea rețelei medicale pentru urgențe psihiatrie acute: Schimbarea focusului de la clinicile tradiționale de dezintoxicare către unități mobile și clinici de neuro-psihiatrie acută, singurele capabile să trateze afectările cerebrale severe cauzate de amestecul simultan de sintetice în cadrul „Generației Policonsum”.

· Epidemiologia apelor reziduale și supraveghere digitală: Implementarea pe scară largă a analizei chimice a apelor reziduale din canalizările urbane pentru a identifica instantaneu focarele de consum și cocktailurile utilizate întrun cartier sau liceu, dublată de monitorizarea piețelor criptate (Telegram/Darknet).

Concluzie

Orice politică de relaxare legislativă care nu deține o strategie masivă anti-sintetice și o infrastructură medicală capabilă să trateze urgențele psihice de policonsum nu face decât să transfere costurile de securitate și distrugerile fizice direct pe umerii comunităților locale”, a transmis președintele Federației Neguvernamentale Antidrog (FNA), Gigel Lazăr.

Ce prevede proiectul de lege controversat inițiat de Victoria Stoiciu și susținut de Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL)



Conform proiectului, deținerea, cultivarea, producerea, fabricarea, cumpărarea sau alte activități legate de droguri de risc, atunci când sunt făcute în scopul consumului propriu, ar urma să constituie contravenții, nu infracțiuni.

„(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei”, se arată în proiect.

Pentru drogurile de risc, amenda propusă este cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul drogurilor de mare risc, amenda ar fi între 1.500 și 3.000 de lei.

Proiectul prevede sancțiuni și pentru introducerea sau scoaterea din țară, respectiv importul sau exportul de droguri pentru consum propriu. În aceste cazuri, amenda ar fi cuprinsă între 1.500 și 2.000 de lei pentru drogurile de risc și între 2.000 și 3.500 de lei pentru drogurile de mare risc.

Amenzile ar putea fi majorate atunci când faptele sunt comise în anumite locuri, precum școli, spitale, unități militare sau spații în care se desfășoară spectacole. Majorarea ar urma să se aplice și în cazul unor categorii de persoane, între care cadrele medicale sau persoanele care au atribuții de control. Senatoarea Victoria Stoiciu a mai spus că legislația actuală pune accentul pe sancționarea consumatorilor, în detrimentul combaterii traficului de droguri.

Patriarhia Română respinge ferm dezincriminarea consumului de droguri

Și Patriarhia Română a reacționat la proiectul de lege privind dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu. Biserica avertizează că o astfel de măsură nu trebuie să ofere impresia că adicția este lipsită de gravitate, dar subliniază că dependenții au nevoie de compasiune, sprijin și recuperare, nu de izolare sau stigmatizare.

”Opriți Legea Drogurilor!” Petiție lansată de părinți contra proiectului depus la Senat

De asemenea, a fost lansată o petiție de Federația Națională a Părinților Edupart, iar Federația Neguvernamentală Antidrog a transmis că statul român nu știe să gestioneze piețele subterane.