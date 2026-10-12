De ce spunem „alo” atunci când răspundem la telefon. Explicația Irinei Margareta Nistor / video

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Criticul de film Irina Margareta Nistor a spus de ce atunci când răspundem la telefon spunem „alo”.

Irina Margareta Nistor a explicat că inventatorul telefonului, Alexander Graham Bell, ar merita să aibă câte o statuie în fiecare oraș, pentru că, fără invenția sa, oamenii s-ar fi găsit mult mai greu astăzi. Potrivit acesteia, salutul „hello” ar proveni de la numele iubitei inventatorului, Margaret Hello.

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„Am văzut chiar săptămâna asta un telefon public lăsat în spital la Colentina și chiar m-a impresionat că era acolo și pelicula de 35 mm. S-ar putea să revină ca modă. Era nostim. Mereu spun că Domnul Bell ar trebui să aibă o statuie în fiecare oraș că altfel ne-am găsit mult mai greu și știi că spunem „hello” că așa o chema pe iubita lui Margaret Hello, tot timpul să o amintim”, a spus Irina Margareta Nistor.

„De aia spunem hello?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Bine, noi spunem „alo”. Asta e! „N-ați văzut un cal maro”? Că tot suntem în anul calului”, a spus Irina Margareta Nistor la DC News.

În interviul de la DC News, Irina Margareta Nistor a spus și de ce filmul Digger nu a ajuns la Festivalul de la Veneția și este greu de crezut că Tom Cruise va reuși să ia un Oscar pentru el.