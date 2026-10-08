Tom Cruise, un talent irosit. Irina Margareta Nistor: Nu a ajuns la Festivalul de la Veneția și nu știu dacă va ajunge la Oscar / video

Actorul Tom Cruise; FOTO: Agerpres

Din articol Irina Margareta Nistor: Nu știu dacă va ajunge la Oscar

Tom Cruise este protagonistul noului film regizat de Alejandro González Iñárritu, Digger, o producție despre care Irina Margareta Nistor spune că nu a ajuns la Festivalul de la Veneția și nu știe dacă va prinde Oscarul.

În Digger, noul film regizat de Alejandro González Iñárritu, în care joacă Tom Cruise, actorul a primit un rol diferit, în care apare îmbătrânit și cu burtă, iar filmul include o mulțime de aluzii la președintele american Donald Trump. Irina Margareta Nistor a explicat că producția nu a fost selectată pentru Festivalul de la Veneția din cauza faptului că filmul, până la un punct, este o exagerare.

„Referitor la „Digger”, mi se pare un talent irosit al lui Tom Cruise, într-o goană după bani. Adică nu iese din franciză”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Păi asta e altceva ce face acum. S-a îmbătrânit... Iñárritu i-a oferit acest rol, ți-l arată îmbătrânit, cu burtă, vai de capul lui. Din trailer nu te prinzi foarte bine cum stau lucrurile, dar de fapt toată povestea aia nu e un film, ci e o piesă.

Ai să vezi acolo decor, că practic reface inclusiv un ocean, cu copaci, cu ecologie și cu un pic de Gulliver, că dintr-o dată ăștia par mici și restul mare.

Bineînțeles că sunt nenumărate aluzii la adresa lui Trump. Ei au sperat foarte tare că o să ajungă cu filmul ăsta la Veneția. Nu l-au luat și am înțeles de ce nu l-au luat, pentru că, totuși, până la un punct este o exagerare.

Iñárritu are naționalitate spaniolă și mexicană, deci nu o să i-o ia Trump. Știm foarte bine cum a reacționat Trump și la The Apprentice (Ucenicul) cu Sebastian Stan și țin minte toate discuțiile.

I-a făcut reclamă, dar uite că totuși nu a mers mai departe, adică n-a avut suficient de mult public în America, deși era scos în ajun de alegeri, cum a fost scos la noi „De ce eu?” al lui Giurgiu, între prima parte și partea a doua de alegeri”, a spus Irina Margareta Nistor.

Irina Margareta Nistor: Nu știu dacă va ajunge la Oscar

Irina Margareta Nistor a spus că actorul Tom Cruise ar fi urmărit să obțină un Oscar, dar producția nu a ajuns la Festivalul de la Veneția și este greu de crezut că va reuși să ia un Oscar pentru el.

„Mă gândeam că „Once Upon a Time... in Hollywood” e film bun. Brad Pitt nu s-a dus după buget, după bani. Tom Cruise nu poate să treacă de treaba asta?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Tom Cruise, să nu uităm, este într-o sectă unde trebuie să cotizezi, din care nu poți să ieși. Așa că există o explicație”, a spus Irina Margareta Nistor.

„Am văzut pe una din platformele de streaming un film, un fel de „Ziua cârtiței” amestecat cu trucaje multe”, a spus Val Vâlcu.

„E foarte bizar. Cred că au vrut să-i obțină un Oscar, pentru că întotdeauna când joci alt tip de personaj, (...) decât ești obișnuit... Dar, uite că nu i-a ieșit, ca dovadă că nu știu dacă va ajunge la Oscar.

N-a ajuns la Veneția și cred că asta l-a supărat. Eu mă temeam că o să ajungă acolo, pentru că noi acum suntem direct interesați să nu fie filme care ar putea să ne sufle locul, ca să vorbesc la plural. Mă refer la Cristian Mungiu, care acum pe 24 mai dă o proiecție. Fix pe 24 octombrie o să fie pentru Le Films de Cannes, în câteva orașe, doar în cinematografe mici”, a spus Irina Margareta Nistor la DC News.