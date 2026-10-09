Zimbru, protejat de lege, găsit fără cap aproape de Măgura Ilvei: "E de natură penală!"

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Un exemplar de zimbru, care devenise o prezență constantă în ultima perioadă pe Valea Ilvelor, a fost descoperit mort, în proximitatea localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud.

Autoritățile au confirmat că animalului îi lipsea capul, detaliu care indică o probabilă acțiune de braconaj pentru obținerea unui trofeu, într-un context în care această specie (Bison bonasus) beneficiază de protecție strictă prin lege în România.

Prefectul județului, Stelian Dolha, a declarat că echipe de polițiști și specialiști ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) s-au mobilizat rapid la locul incidentului pentru a investiga cauzele decesului.

Dispariția capului este principalul indiciu care susține ipoteza unei ucideri ilegale. Zimbru fusese reperat inițial pe 23 septembrie în perimetrul localității Lunca Ilvei, ulterior deplasându-se spre Măgura Ilvei, exact zona în care a fost descoperit ulterior cadavrul.

"S-ar fi dat capul la câini"

Cu doar o zi înainte de descoperire, medicii veterinari de la DSVSA interveniseră deoarece mamiferul părea să se simtă rău, prezentând spume la gură.

Animalul a fost tranchilizat pentru a i se recolta analize și a-i fi evaluată starea de sănătate. Deși după finalizarea procedurii zimbru părea să își fi revenit complet - existând și filmări care îl arătau într-o formă bună -, acesta a fost găsit mort după mai puțin de 24 de ore.

"Zimbrul nu s-a simțit bine în ultimele săptămâni. Dar noi am discutat cu oamenii din zonă și le-am spus că, în cazul în care ar muri, nu e voie să i se ia trofeul, (n.r. capul animalului), pentru că e nevoie de analize. Ieri dimineață, l-am văzut, era mai bine decât cu câteva zile înainte. Băuse apă, fecalele erau altfel, cred că și mâncase.

Și apoi, pe la ora 18.00, am primit un telefon că a fost găsit mort și decapitat. Și că s-ar fi dat capul la câini să îl mănânce…Nu știm.

Clar e că ne trebuie capul zimbrului pentru a vedea exact care a fost cauza morții! Dar nu cred că a fost cineva din zonă, pentru că vă spusesem că am discutat cu ei. Cred că a fost cineva inconștient, care a și decapitat foarte haotic, foarte brutal” a explicat șeful DSVSA Bistrița-Năsăud.

"Trofeul nu trebuia luat. Scrie în lege că e de natură penală"

”Indiferent de cauza morții, trofeul nu trebuia luat. Scrie în lege că e de natură penală, indiferent că e omorârea sau recoltarea trofeului. Asta pentru că e nevoie de cap pentru a stabili cauzele morții.

Noi vom merge din nou în teren, alături de cei de la Agenția de Mediu și DSVSA pentru că trebuie să întocmim acel dosar- fiind specie protejată.

Clar că, după ce se vor face toate cercetările, în funcție de cauza morții și alte informații, judecătorul va decide dacă e nevoie doar de o amendă penală sau e vorba de 1 la 5 ani închisoare”, a explicat șeful Gărzii de Mediu, Grațian Morariu.

Zimbrul provenea dintr-o rezervație din Suceava

Exemplarul de peste 800 de kilograme provenea dintr-o rezervație din Suceava, fiind pus în libertate alături de alte animale. În ciuda dimensiunilor sale impresionante, localnicii îl considerau un animal pașnic și lipsit de agresivitate.

Investigațiile aflate în desfășurare vor clarifica dacă decesul a survenit din cauze naturale, în urma confruntării cu alte animale sălbatice sau dacă a fost vorba despre un act penal de braconaj.

"În seara de 8 octombrie a.c, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un exemplar de zimbru ar fi fost găsit decapitat într-o zonă împădurită, pe raza comunei Ilva Mare. O echipă formată din polițiști ai Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Sângeorz-Băi, a identificat cadavrul animalului, pe raza localității Ivăneasa. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Totodată, în cauză urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, transmit polițiștii.

Legea care protejează zimbrii

Legea nr. 49/2011 (care aprobă OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice) stabilește regimul strict de protecție pentru zimbri.

Orice intervenție asupra speciei (vânătoare, ucidere, capturare, rănire sau braconaj) este strict interzisă și constituie o infracțiune gravă.

Sancțiuni și consecințe

Uciderea sau braconarea unui zimbru se pedepsește conform legislației de mediu cu dosar penal, pedepse cu închisoarea și amenzi de zeci de mii de euro.

Derogările de la regimul de protecție (de exemplu, capturarea temporară, relocarea sau montarea de colare de monitorizare) se pot face doar prin ordine speciale emise de autorități (cum ar fi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor) în cazuri strict reglementate de cercetare sau conservare.