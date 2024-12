Braconajul, o infracțiune cu multe ițe. Unde și ce poți vâna în România

Scopul vânătorii în România

"Vânătoarea este reglementată de două acte normative — de Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și de O.M. nr. 353 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii", arată directorul adjunct al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Poliției Române, comisar-șef Aniel Constantin.

"În esență, rolul vânătorii este de a proteja fauna cinegetică, prin îmbunătățirea calității exemplarelor de vânat și se desfășoară în scop recreativ, sportiv sau științific.

Persoana care dorește să participe la o acțiune de vânătoare trebuie să aibă o anumită calitate, respectiv el trebuie să fie vânător. Trebuie, de-a lungul unei perioade anterioare, să urmeze o stagiatură care se întinde pe o perioadă de șase luni de zile. Trebuie să fie deținător al unui permis de armă, înscris într-o asociație de vânătoare. În condițiile acestea, poate participa la o acțiune de vânătoare. Acțiunea de vânătoare se desfășoară în baza unui document, care se numește autorizație de vânătoare. Prin acel act, ai dreptul de a desfășura acțiuni în fondul cinegetic. În sine, vânătoarea se desfășoară cu arme permise de legislația românească, cu participarea unui organizator de vânătoare și a celorlalți vânători", mai spune acesta.

Ce riscă cei ce încalcă legea

"Din păcate, sunt și persoane care nu înțeleg acest fenomen, săvârșesc fapte de braconaj cinegetic sub diverse moduri de manifestare, prin folosirea câinilor ogari sau câinilor metiși, prin folosirea capcanelor neautorizate, vânează pe alt fond decât cel pe care sunt autorizați, vânează specii de vânat interzise, vânează în ariile protejate, deci (n.r., fenomenul infracțional) se manifestă sub diferite forme.

(...) Am avut de-a lungul timpului diverse activități în acest sens și îmi vine în memorie o speță pe care noi am denumit-o, sugestiv, lupul paznic la oi.

Am identificat un paznic de vânătoare, atribuția lui principală este de pază a fondului cinegetic. A organizat și constituit un grup de prieteni cu care, de-a lungul timpului, săvârșea acte de braconaj. L-am prins în flagrant, iar la percheziția domiciliară rețin că am găsit undeva la șapte arme de vânătoare, am găsit muniție confecționată artizanal, dispuneau de sertizatoare și dispozitive și confecționau singuri muniția, pulbere explozivă, trofee, carne de vânat.

(...) Ajunsese în etapa în care comercializa ceea ce vână. Vâna speciile de cervide (căprioare sau masculul caprei), cu preponderență. Aria teritorială a zonei îi permitea acest lucru", adaugă comisarul-șef.

Citește Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic (care include cuantumul pedepselor pentru cei care încalcă prevederile legale) aici. O.M. nr. 353 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii se află aici.

Ce se poate vâna în țară

Comisarul-șef Aniel Constantin a explicat și unde se poate vâna: "Fondul cinegetic național este gestionat de către asociații de vânătoare. Fiecărei asociații de vânătoare îi este alocat unul sau mai multe fonduri cinegetice în funcție de condițiile de achiziție ale acestora. Sunt arii teritoriale bine delimitate unde se poate vâna. Se vânează în baza unor autorizații de vânătoare pentru speciile de vânat care sunt în zona respectivă, în locul respectiv".

De asemenea, a spus ce se poate vâna în România: "Se face o evaluare a faunei cinegetice în zona respectivă. Se poate vâna de la păsări, rață, gâscă, până la cervide, porc mistreț, vânat mare, însemnând cerb (...)".

