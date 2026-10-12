Nati, nepoata deputatei PSD Mirela Matichescu, a scris istorie în tenisul românesc la doar 14 ani

Sursa foto: Facebook Mirela Matichescu﻿

Din articol Mii de ore de antrenament, palme bătătorite de rachetă și sacrificii

Nepoata deputatei PSD Mirela Matichescu a reușit o performanță remarcabilă la doar 14 ani.

Mirela Matichescu, deputată PSD de Constanța, a anunțat că nepoata sa, Nati, în vârstă de 14 ani, a câștigat Campionatul Național Individual de Seniori la tenis de câmp.

Deputata a transmis că performanța copilei este una istorică pentru tenisul feminin românesc și a felicitat-o pentru munca, ambiția și sacrificiile care au dus la acest succes.

„Din cauza tumultului zilnic, ne consumăm energia în dezbateri sterile și lăsăm pe plan secund lucrurile minunate care se întâmplă în viețile noastre.

Am mai scris aici despre nepoata mea, Nati, pe care o cresc ca pe fetița mea, dar recunosc că am făcut-o de mult prea puține ori. Am preferat discreția, deși acest copil extraordinar a adunat deja, la vârsta ei, extrem de multe alte reușite și ne-a oferit nenumărate motive de mândrie.

Astăzi, însă, simt nevoia să las deoparte orice alt subiect, pentru că Nati tocmai a scris istorie.

La doar 14 ani, a reușit o performanță pur și simplu uluitoare, a câștigat Campionatul Național Individual de Seniori la tenis de câmp.

Este pentru prima dată în toată istoria tenisului feminin românesc când o sportivă atât de tânără obține titlul suprem la seniori!”, a scris Mirela Matichescu pe pagina de Facebook.

Mii de ore de antrenament, palme bătătorite de rachetă și sacrificii

„Dincolo de zâmbetul ei și de cupa pe care o ridică, eu știu ce se ascunde. Văd miile de ore de antrenament, palmele bătătorite de rachetă, sacrificiile unui copil care trăiește pentru pasiunea ei și acea voință de fier pe care rar o întâlnești. Victoria ei nu este nicio secundă o întâmplare, este o răsplată imensă, muncită cu fiecare minge lovită.

Până acum, Nati era campioana și bucuria familiei noastre, dar, prin acest rezultat fabulos, a devenit a noastră, a tuturor.

Având în vedere forța și talentul ei incredibil, ceea ce va urma este, cu siguranță, o poveste absolut superbă pe care abia aștept să o trăim împreună.

Bravo, Nati! Suntem atât de mândri de tine”, a scris Mirela Matichescu pe pagina de Facebook.