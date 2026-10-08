Avion lovit de fulger la peste 5.000 de metri. Cezar Osiceanu: „Am avut un caz! Pasagerii au rămas stupefiați“

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Cezar Osiceanu a explicat, într-un interviu oferit DC News, cât de periculoase sunt fenomenele orajoase pentru avioane și cât de mare este riscul pentru călători în cazul în care aeronavele sunt lovite de fulger în timpul zborului. Precizările pilotului vin în contextul în care un avion al companiei IndiGo a fost lovit de trăsnet la o altitudine de peste 5.000 de metri.

O aeronavă a companiei IndiGo a fost lovită de fulger la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri, miercuri, în timpul unei furtuni neobișnuite cu grindină. Imaginile cu botul deformat al aeronavei s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Într-o fotografie distribuită pe pagina de X a Nexta, se poate observa cum botul aeronavei este turtit la propriu, iar vopseaua de pe fuzelaj este scorojită.

Cezar Osiceanu explică modul în care sunt detectate zonele cu descărcări electrice

Având în vedere cazul de mai sus, l-am contactat pe pilotul Cezar Osiceanu pentru a ne da detalii despre frecvența acestor incidente și riscurile la care sunt expuse avioanele atunci când intră în zone cu fenomene orajoase.

„Lovirea avioanelor de către fulgere sau fulgere globulare este o problemă pe care piloții o întâmpină în masele de aer mai calde, mai ales în timpul furtunilor de vară. Problema cea mai delicată e cum reușești să scapi cât de cât teafăr.

Aceste descărcări electrice se pot identifica pe RADAR, și, de asemenea, piloții mai pot afla că se apropie de o zonă încărcată electric în momentul în care apare un pârâit în căști, un fel de bruiaj. Asta înseamnă că zona respectivă e puternic ionizată și acolo apar descărcări electrice. Nu în ultimul rând, mai există identificarea vizuală, mai ales noaptea, când se văd foarte bine descărcările electrice“, a explicat pilotul pentru DC News.

Cezar Osiceanu: „E ceva foarte dur și violent față de turbulențele obișnuite“

Astfel de fenomene generează turbulențe extrem de puternice, mult mai dure decât cele obișnuite, potrivit lui Cezar Osiceanu, iar pasagerii trebuie să respecte cu strictețe recomandările echipajului.

„În momentul în care un avion e lovit de un fulger, problema e și mai delicată fiindcă ține de unghiul sub care e lovit și zona de lovire. În botul avionului există un coif care adăpostește în interiorul lui antena de RADAR. De multe ori, când avionul este lovit în acea zonă, avionul rămâne fără RADAR. Pe de altă parte, având o descărcare puternică de energie, fulgerul respectiv zgâlțâie avionul oricât ar fi de mare și senzația e extrem de neplăcută.

În general pasagerii sunt pregătiți de echipaje și sunt anunțați că vor intra într-o zonă de turbulență și descărcări electrice și sunt puși să-și lege centurile de siguranță și să urmeze instrucțiunile însoțitorilor de bord. Aceștia trebuie să-i verifice că sunt bine legați și trebuie să se așeze și ei în scaun și să se lege foarte bine. E ceva foarte dur și violent față de turbulențele obișnuite. Și piloții își leagă complet centurile“, a explicat Cezar Osiceanu.

Fulger trecut prin interiorul unui avion TAROM

Pilotul a povestit și de momentul în care o aeronavă TAROM a fost lovită de un astfel de fulger, care a intrat prin botul avionului, a trecut prin interiorul acestuia și a ieșit prin coadă.

„Fiecare pilot încearcă să ia decizii în sensul ocolirii zonei cu fenomene orajoase. Au fost cazuri în care au făcut ocoluri de câteva sute de kilometri. Partea delicată e că nu prea ai cum să faci viraje foarte mari fiindcă există riscul să te dai peste cap.

Am avut un caz la TAROM în care a intrat un fulger globular prin coiful din față, a intrat în cabina de pasageri, printre scaune, și a ieșit prin coadă. Mare plăcere a fost pentru pasagerii care au văzut așa ceva, dar au rămas și stupefiați“, a povestit Cezar Osiceanu.