"O atrocitate nemaiîntâlnită". 13 saci cu oseminte umane, descoperiți sub capela cimitirului Strehareți. Ce a aflat Mario De Mezzo

Sursa Foto: Captura Foto Romania TV Mario De Mezzo

13 saci cu oseminte umane ar fi fost găsiți în subsolul capelei cimitirului Strehareți din județul Olt.

Mai mulţi saci cu oseminte umane au fost descoperiţi, marţi, în spatele unui zid din subsolul capelei cimitirului Strehareţi din municipiul Slatina, potrivit primarului Mario De Mezzo, care a precizat, într-o declaraţie de presă postată pe Facebook, că sacii cu oseminte sunt scoşi de poliţişti în vederea efectuării unor cercetări.

" (A fost descoperit un spaţiu n.r.) pe o lungime de aproximativ patru metri şi înălţime un metru şi jumătate, plin cu saci. Sacii erau acoperiţi cu un sicriu de metal care era plin de material de pânză şi mănuşi chirurgicale. Acum (anchetatorii n.r.) urmează să scoată fiecare sac de acolo, să facă fotografii, să inventarieze ce este în fiecare sac. Însă, este clară direcţia în care merge pentru că, în primul sac găsindu-se craniu uman, oase umane şi hainele şi pantofii unor oameni pe care, cu siguranţă, cineva i-a dezgropat şi i-a pus în acei saci de plastic şi i-a ascuns în spatele acelui zid", a declarat Mario De Mezzo.

13 saci cu oseminte umane în subsolul capelei cimitirului

Primarul Slatinei a condamnat acţiunile celor care ar fi pus în saci osemintele unor persoane înhumate în cimitirul Strehareţi şi le-ar fi "aruncat" în spatele unui zid pentru a elibera locuri de veci spre a le revinde.

"Noi lăsăm această investigaţie în mâna organelor de cercetare penală, sperând că îşi vor face treaba cu aceeaşi grabă cu care o fac în alte cazuri mult mai mici şi mai neimportante faţă de această atrocitate. (...) Deci mi se pare o atrocitate de nedescris şi gândiţi-vă la inumanitatea de a ridica un zid în spatele căruia s-arunci pe şase metri pătraţi saci plini cu oase scoase din cimitir. Este inacceptabil. Cei care au făcut asta trebuie să răspundă pentru ce au făcut acest lucru. Dacă ar fi să speculez sau să presupun ceva, ar fi că au făcut acest lucru pentru a vinde locurile de veci altor persoane. Adică au scos oameni din locurile lor de veci pentru că noi avem foarte multe sesizări de la oameni care nu-şi mai găsesc rundele înmormântate. Şi au făcut acest lucru, au scos oamenii din mormintele lor pentru a revinde locurile de veci", a adăugat De Mezzo.

Edilul a menţionat în aceeaşi postare că marţi ar fi fost descoperiţi 13 saci cu oseminte umane în subsolul capelei cimitirului.

Reprezentanţii IPJ Olt au informat că în cauză au loc cercetări pentru profanare de cadavre şi morminte, după ce luni au fost sesizaţi despre descoperirea unor saci cu oseminte în subsolul capelei cimitirului Strehareţi.

"La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 12:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în spatele unui zid din interiorul unei capele situate într-un cimitir din municipiul Slatina, ar fi fost observaţi mai mulţi saci în care s-ar afla oseminte, precum şi un sicriu. În urma sesizării, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de cadavre sau morminte, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale", au transmis reprezentanţii IPJ Olt.

"O atrocitate nemaiîntâlnită"

Primarul municipiului consideră drept "o atrocitate nemaiîntâlnită" faptul că oseminte umane au fost puse în saci sub un zid fals din subsolul capelei cimitirului Strehareţi din Slatina, unde au fost descoperite marţi de poliţişti, la sesizarea edilului.

Mario De Mezzo a precizat că sub capela cimitirului Strehareţi au fost găsiţi marţi 13 saci care conţineau oseminte umane, haine, încălţăminte şi pături.

"În urma sesizării pe care am făcut-o ieri la 112, angajaţii ai IPJ Olt au venit astăzi la capela din cadrul Cimitirului Strehareţi şi ajutaţi de colegi din compania municipală Dezvoltare Urbană Slatina au dat jos zidul fals care acoperea 13 saci şi un capac metalic de sicriu ascunse în spatele acelui zid fals. Fiecare dintre cei 13 saci a fost desfăcut şi inventariat sumar. În fiecare dintre cei 13 saci s-au găsit obiecte vestimentare de bărbaţi şi femei, pături şi în fiecare dintre saci s-au găsit şi oase umane", a spus Mario De Mezzo.

Edilul a menţionat că ar fi vorba de aproximativ doi metri cubi de oseminte umane şi obiecte care ar fi fost în sicrie.

"În unii dintre saci s-au găsit două sau trei cranii, în altele un singur craniu. Fiecare dintre saci avea conţinutul cel puţin al unui întreg sicriu vărsat în acei saci de plastic care fuseseră ascunşi în spatele unui zid fals. Vorbim despre un volum total de aproape 2 metri cubi, adică 4 metri aproximativ lungime pe un metru jumate înălţime şi aproape un metru lăţime. Este o atrocitate nemaiîntâlnită în nicio ţară civilizată de la lagărele naziste ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Faptul că oamenii Slatinei sunt în acei saci este un lucru atât de cumplit încât mintea normală a unui om nu poate concepe. Te cutremuri în faţa unei astfel de situaţii", a declarat primarul.

Rudele persoanelor înhumate au venit la morminte şi nu le-au mai găsit

Mario De Mezzo a menţionat că au fost situaţii în care rudele persoanelor înhumate în cimitirul Strehareţi au venit la morminte şi nu le-au mai găsit.

"Faptul că orice slătinean care a venit să îşi plângă pe cineva iubit şi nu l-a mai găsit în locul în care l-a lăsat este îndreptăţit astăzi să se gândească la faptul că în acei saci poate fi persoana iubită pe care ei n-au mai găsit-o. Vorbim despre taţi mame fraţi surori soţii rând pe rând. Oamenii au venit şi nu şi-au mai găsit pe cei iubiţi. Şi astăzi trăiesc cu frica de a nu fi cei ai lor dragi în acei saci. Sper că organele de cercetare penală să accelereze cercetările în acest caz pentru că atrocitatea unei astfel de fapte este extrem de toxică pentru o comunitate liniştită aşa cum este Slatina", a adăugat Mario De Mezzo.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au informat că în cazul osemintelor descoperite în saci sub capela cimitirului Strehareţi a fost deschis dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

Un dosar penal similar a fost deschis de poliţişti în luna septembrie, după ce sub două cripte false din cimitir au fost descoperiţi zeci de saci cu oseminte umane, conform Agerpres.

Zeci de saci cu oseminte umane au mai fost descoperiţi şi în luna septembrie la Strehareţi

Zeci de saci cu oseminte umane au mai fost descoperiţi şi în luna septembrie la cimitirul Strehareţi, în două gropi de sub două cripte false, în cauză fiind deschis un dosar penal şi se efectuează cercetări pentru profanare de cadavre sau morminte.

Prima groapă în care se aflau saci de rafie cu oseminte umane a fost descoperită de sub o criptă falsă din cimitirul Strehareţi din Slatina, pe 16 septembrie, de angajaţii care făceau săpături specifice activităţilor funerare.

O săptămână mai târziu a fost descoperită în apropierea primei gropi cu saci cu oseminte încă una, în care se aflau mai mulţi saci, printre care şi unii din plastic negru, în care se aflau oseminte umane.

Cimitirul Strehareţi din municipiul Slatina a revenit la începutul lunii septembrie în administrarea municipiului Slatina, după evacuarea cu executor judecătoresc a administratorului privat care gestiona acest serviciu de 16 ani.

De atunci serviciul public respectiv este asigurat de către municipalitate.

La finalul lunii iunie, Judecătoria Craiova a dispus, pronunţându-se pe fond în procesul intentat de Primăria Slatina firmei care a concesionat cimitirul Strehareţi, evacuarea administratorului privat din spaţiile pe care le ocupă la cimitir.

Soluţia de evacuare a administratorului privat al cimitirului, dispusă în iunie anul acesta de Judecătoria Craiova, a fost anulată pe 24 septembrie de Tribunalul Dolj, conform Agerpres.