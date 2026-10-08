Accident mortal în Constanța. Două echipaje SMURD, la fața locului

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Un accident mortal a avut loc, astăzi, pe drumul naţional DN 38, între localităţile Moviliţa şi Techirghiol, județul Constanța.

O persoană a murit şi alte două au fost rănite într-un accident rutier cu trei autovehicule, care a avut loc joi, pe drumul naţional DN 38, între localităţile Moviliţa şi Techirghiol. Unul dintre autovehicule este un autotren încărcat cu cereale, care s-a răsturnat în urma coliziunii.

Potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, la faţa locului au fost mobilizate un echipaj SAJ şi două echipaje SMURD. În cazul unui bărbat a fost constatat decesul, iar alte două persoane au suferit diverse traumatisme şi fracturi, fiind transportate la spital.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" a menţionat că au mai fost trimise în zona producerii accidentului rutier două autospeciale de stingere incendii şi un echipaj de descarcerare.

Primele informații

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că, în jurul orei 10:15, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, despre producerea unui accident rutier, pe DN 38, între localităţile Moviliţa şi Techirghiol.

"Din primele informaţii, se pare că impactul s-ar fi produs între un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, o autoutilitară şi un autoturism", reiese din comunicatul transmis de IPJ.

Cercetările privind cauzele şi împrejurările producerii accidentului sunt în derulare.

Alte accidente grave în Constanța

Reamintim că, în luna august a aceluiași an, un alt accident grav a avut loc în județulConstanța. Atunci, olițiștii din Mangalia au fost alertați cu privire la un autoturism care circula haotic și punea în pericol traficul, iar după ce au identificat mașina în Pecineaga și i-au cerut șoferului să oprească, acesta a ignorat semnalu.

”La un moment dat, pe timpul deplasării, autoturismul urmărit a intrat în derapaj şi s-a răsturnat. Pentru a evita coliziunea cu autoturismul, autospeciala de poliţie a efectuat o manevră în urma căreia a derapat şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. La nivelul autospecialei de poliţie a izbucnit un incendiu, care a fost ulterior lichidat”, transmiteu, atunci, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Doi poliţişti din autospecială, conducătorul auto şi un pasager din autoturism au fost transportați la spital.

De asemenea, în iulie, o femeie de 42 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 54 de ani a fost rănit, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident cu un TIR pe DN 38, între Techirghiol și Agigea, în județul Constanța.

Şoferul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz. Bărbatul rănit în accidentul rutier a suferit traumatisme la bazin, respectiv la membrele inferioare şi a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă.