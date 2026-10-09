O româncă se laudă pe Reddit că și-a cumpărat un apartament cu 2 camere, într-un bloc din 1963, în București, cu 95.000 de euro. Detaliul observat din toate colțurile lumii

Poate părea absurd pentru un român să dai 95.000 de euro pe un apartament de două camere, într-un bloc comunist din 1963 din București. Pentru o tânără din România, a fost un vis. Când l-a publicat pe Reddit, oameni din toate colțurile lumii au observat un detaliu interesant.

”Acum un an, mă uitam pe acest subreddit și visam la ziua în care voi putea posta și eu aici. Am muncit din greu câțiva ani în străinătate ca să-mi permit asta și am primit ajutor și de la părinții mei minunați; le sunt cu adevărat recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine. Două camere, la 5 minute de mers pe jos de stația de metrou. Sunt atât de fericită! Încă n-am comandat pizza, pentru că mai sunt o grămadă de lucruri de făcut (și trebuie să scap de mobila aia și să o înlocuiesc cu ceva mai bun, haha). Și nu vă luați de ținuta mea” a scris o tânără pe Reddit.

Ulterior, în urma unor comentarii mai puțin prietenoase, aceasta a precizat: ”nu, nu am cont pe OnlyFans și nici nu am lucrat ca ”știți voi ce” în străinătate. Am fost specialist CRM pentru o companie de parfumuri de nișă din Olanda. Acum puteți veni cu niște insulte mai bune”.

Apartamentul are 55 mp. Postarea i-a adus 23.000 de reacții și peste 1000 de comentarii, mult peste postările tin acest topic, care au, majoritatea, câteva zeci de reacții.

95.000 de euro a ajuns să însemne mărunțiș în Budapesta

Un cetățean din Ungaria i-a spus: ”E cam scump pentru România, nu-i așa? Adică, la Budapesta avem prețuri absurde din cauza deciziilor idioate ale fostului guvern, iar 95.000 au ajuns, din păcate, niște mărunțiș, dar am văzut acum câteva luni că poți lua un apartament nou-nouț cu vreo 100.000 în Oradea”.

Plătești zona. Alte apartamente, 140.000 de euro

”Într-adevăr, pentru români pare imposibil să plătească o asemenea sumă cu salariile de aici. Este o realitate tristă. Am lucrat în străinătate mai bine de 5 ani ca să-mi permit asta, plus banii de la părinții mei, care au strâns economii ani la rând. Prețurile din București – și mai ales din zona în care mi-am cumpărat apartamentul – sunt destul de ridicate, peste medie... O să te surprindă, dar prețul apartamentului meu a fost excelent comparativ cu altele... Am văzut apartamente cu două camere în blocurile din apropiere care se vindeau chiar și cu 140.000 de euro” i-a răspuns românca.

”Are și o suprafață generoasă”

Altul i-a atras atenția că Bucureștiul nu este Oradea. ”Nu sunt sigur însă dacă Oradea și Bucureștiul pot fi comparate, capitala este aproape întotdeauna mai scumpă (sau mult mai scumpă). Un apartament cu 2 camere (nu e clar dacă înseamnă două dormitoare sau două camere în total, dintre care unul e dormitor) la 95.000 este cam scump, dar comparabil cu prețurile din alte zone ale fostului bloc estic, așa că nu sună rău. Are și o suprafață foarte generoasă, mai mare decât ce găsești în Europa de Nord”.

Ce au observat internauții, din Polonia până-n Finlanda sau SUA

”Dețin și eu un ”model 55” în Helsinki, Finlanda, dar a costat ceva mai mult. Un detaliu interesant este și faptul că se pare că avem exact același tip de calorifere. Oricum, felicitări!”, ”Locuim într-un spațiu de 55 mp în Washington DC și avem și noi aceleași calorifere!”, ”Salut din Polonia. Văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la „fosta Uniune Sovietică”. Îmi poate spune cineva dacă astfel de calorifere există și în zone ale lumii unde rușii nu au stabilit colonii?”, ”Aceste calorifere sunt, de fapt, întâlnite peste tot în lume. Le-am văzut în California, New York, Vancouver și Atena. Am impresia că acel design era pur și simplu foarte răspândit la mijlocul secolului trecut”, ”Chiar și în Elveția le puteți găsi în clădiri mai vechi”, ”le avem și în vestul Germaniei”, ”Apartamentul nostru din Ohio din anii `90 avea unul așa”, ”Popular în Marea Britanie, dacă ești de modă veche. De fapt, ele sunt considerate destul de ”premium” în prezent pentru anumite proprietăți vechi” i-au scris mulți internauți.