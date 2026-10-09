Trăsnetele și aviația: Cezar Osiceanu, despre zborul în care un fulger a lovit avionul TAROM pe care îl pilota. Surpriza care îl aștepta după aterizare

Aeronavă TAROM / FOTO: Agerpres

Fostul pilot Cezar Osiceanu a descris, pentru DCNews, cum a gestionat un incident în care avionul pe care îl pilota a fost lovit de fulger, dar și ce întâmplare neașteptată a avut loc după aterizare.

„Că îl cheamă Zeus, Jupiter, Thor sau Gebeleides, trăznet, fulger sau oraj, un lucru este clar: dacă te lovesc la sol sau în zbor, este de rău! Recentul incident în care un avion Airbus 320 al companiei indiene IndiGo a fost lovit în zbor de un fulger, ceea ce i-a provocat avarii serioase și a forțat piloții să aterizeze de urgență, a readus în atenția publicului aceste cazuri devenite din ce în ce mai frecvente datorită modificărilor climatice și creșterii numărului zborurilor”, transmite fostul pilot TAROM, Cezar Osiceanu.

Cel mai cunoscut caz din istorie este cel al avionului companiei americane PANAM care a explodat în aer după ce a fost lovit de un fulger în 1963. Dar acesta a fost unul unic deoarece avionul a explodat, restul cazurilor înregistrând avarii de tot felul ca marile și gravitate.

„Noile radare bazate pe efectul Doppler ajută enorm piloții detectând și indicând cu precizie zonele din masele de aer în care apar turbulente și oraje”, a precizat Cezar Osiceanu.

Detecție și protecție

Fostul pilot a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, cum identifică piloții apropierea zonelor de furtună și ce măsuri iau pentru a evita pericolele în timpul zborului.

„Un mijloc de identificare de către piloți de tip 'old school' al apropierii de zonele de furtună este cel al apariției unui zgomot de fond în căști, zgomot de tipul unor pârâituri, provocat de încărcarea electrostatică puternică din acea zonă tipică norilor de furtună. Față de acestea rămâne în final și modul vizual de identificare a zonelor în care apar aceste fenomene care au o luminozitate puternică.

În afara procedurilor standard, precum legarea centurilor de siguranță a pasagerilor și piloților, siguranțarea obiectelor din cockpit și cabina de pasageri, piloții evită folosirea căștilor radio utilizând microfoanele de mână, coboară parasolarele și urmează procedurile de control a vitezei, tracțiunii etc. stabilite de constructor și companie. De asemenea, piloții, împreună cu controlorii de trafic, încearcă să găsească împreună traseele optime de ocolire a zonelor periculoase zborului”, a transmis Cezar Osiceanu.

Fulgerul globular, fenomenul rar care a traversat un avion TAROM în zbor

„Acest fenomen meteorologic rar și chiar misterios prezent sub forma unei sfere luminoase de culoare alb-albăstruie sau roșiatică, cu un diametru variabil de la mărimea unui bob de mazăre până la câțiva metri.

Fulgerul globular poate rămâne vizibil timp de câteva secunde până la aproximativ 20 de secunde, mult mai mult decât un fulger obișnuit în timpul deplasării sale mai lente dat fiind influența curenților de aer și putând dispărea brusc, cu sau fără explozie”, a mai explicat Cezar Osiceanu, pentru DCNews.

La Tarom a fost înregistrat un caz în care un astfel de fenomen a lovit aeronava Antonov An24 aflată în zbor, a mai spus fostul pilot, explicând că fulgerul globular a intrat prin coiful din botul avionului în interiorul acestuia, trecând pe culoarul dintre scaune și ieșind prin coada avionului, „spre stupefacția echipajului și a pasagerilor”.

Decolasem de la Sibiu spre Munchen într-o frumoasă zi de vară ușor târzie cu o avertizare de furtună puternică deasupra Germaniei, așa ca, preventiv, luasem petrol peste cantitatea cerută de planul de zbor. Instinctul, experiența, dar mai ales cursurile și examenele de meteorologie (teroarea piloților din România, știu ei de ce) m-au făcut să iau această hotărâre care avea să își demonstreze justețea doar două ore mai târziu.

După ce am trecut de Viena, frumoasa linie de gren, cum este ea denumită în termeni aeronautici, putea fi văzută în toată splendoarea ei de la cei opt mii de metri înălțime unde zburam noi. Practic, precum un imens anaconda, se putea vedea frontul atmosferic pe mijlocul Germaniei iar în 'miezul' lui luminițele ce se aprindeau și se stingeau mai peste tot arătau o puternică activitate orajoasă cu fulgere și trăznete din plin.

Deja tot cerul a început să se umple brusc de convorbirile aeriene dintre piloți și controlori, primii cerând informații și dirijări radar, ceilalți încercând sa găsească traseele optime de ocolire.

Ajunși și noi deasupra Munchenului, am intrat în zona de așteptare ca toată lumea, spectacolul oferit fiind fabulos. Noi, de sus în jos, eram penultimii, sub noi mai fiind un avion Embraer, iar deasupra noastră erau cel puțin alte zece avioane cu toții învârtindu-ne de zor în holding și așteptând o 'gaură' prin care să ne strecurăm spre aterizare.

După circa 30 de minute de holding, vremea neschimbându-se, o serie de echipaje au început să plece spre Viena intrând în limita de combustibil. Alte avioane care intrau în zonă deja nici nu mai încercau să intre în holding, ci plecau care încotro în căutarea unui aeroport accesibil pentru aterizare. Ca să fie tacâmul complet, Viena deja începuse să anunțe o supraaglomerare iar echipajele erau îndrumate să găsească alte destinații de rezervă.

I-am cerut copilotului să verifice situația meteo pe cel mai apropiat aeroport și i-am spus ca mai facem încă două ture de holding (grație cantității de combustibil extra luate de acasă) și dacă nu găsim 'gaura', plecăm la aeroportul de rezervă.

Lovitură puternică în aer. Toate instrumentele de navigație au cedat

Brusc intrând într-un nor, am văzut amândoi o lumină albă puternică urmată de o lovitură ca de baros care a zgâlțâit zdravăn avionul decuplând pilotul automat și făcând să dispară dintr-o dată toate informațiile de navigație, sa se aprindă toate alarmele vizuale și să tipe toate alarmele audio care, de altfel, nu puteau fi activate concomitent.

Am preluat comenzile manual și, împreună cu colegul meu, am încercat să identificăm cazul special respectiv chestie dovedită a fi inutilă pentru ca nu era de găsit în niciun checklist. Și cum timpul trece, avionul zboară și nu puteam trage pe dreapta precum autobuzul pe șosea, am început să căutăm soluții.

Rămăsesem, din noroc, doar cu radarul de bord funcțional și singurul mijloc de navigație rămas era micuța busolă magnetică poreclită de piloți 'ochiul boului', busola nelipsită de pe orice zboară de la planor la naveta spațială!

Și, uite așa, cu avionul zburat la mână, doar cu radarul și busola magnetică, înconjurați de fulgere, givraj, grindină, turbulențe de toate gradele și intensitățile, am zburat cu avionul la mână vreo 25 de minute căutând pe unde să ne strecurăm și făcându-i zona de control a operatorului de radar de la sol un fel de șvaițer. Sincer, cred că datorită efortului fizic enorm, nici dacă mă tăia cineva nu cred ca mi-ar fi curs sânge sau deturna atenția de la ce făceam atunci.

Observând ca distinsul meu coleg își dăduse jos căștile de comunicație și folosea microfonul, pe care din cauza turbulențelor repetate era mai-mai să îl înghită, l-am întrebat mucalit de ce îl mai folosește. El, foarte serios, mi-a spus pentru că așa evită, deoarece în cazul unui fulger nu va putea fi afectat. La care eu i-am spus că acolo unde a dat odată fulgerul, a doua oară nu mai dă!

Brusc: pământ! Ne-am bucurat precum marinarii la vederea plantei Pământ, când la circa 1.500 de metri ieșind din plafon am văzut pământul sub noi și pista în fața noastră la vreo 15 kilometri. Spre stupefacția noastră, au fost câteva secunde bune în care parcă eram ca Alice în țara piticilor, atmosfera fiind atât de calmă, de clară și de liniștită de parcă ne-am fi uitat la un film. Ca să fie tacâmul complet, tot brusc, toate aparatele și-au revenit singure, toate alarmele au tăcut și pilotul automat a putut fi recuplat”, a povestit Cezar Osiceanu.

„Incredibil, dar adevărat!”

„După configurarea avionului, pregătirea pentru aterizare și obținerea autorizației de aterizare, am început să simțim un ușor 'parfum' de fecale ce devenea din ce în ce mai puternic.

Uitându-mă ușor întrebător spre colegul meu, acesta mi-a spus: - Not me, Sir! (n.r. Nu eu, domnule!). La care eu, la fel de mucalit, i-am răspuns: - Nici eu, Sir!.

Am aterizat cu bine și, în timpul rulajului până la parcare, mirosul a devenit constant și ușor deranjant, așa că după parcare, deschiderea ușilor și începerea debarcării pasagerilor, am deschis și noi ușa de la cockpit pentru a se putea aerisi cumva aceasta.

Astfel am văzut cum stewardesa din dreptul ușii era cu fața schimonosită bine de odorul respectiv, iar un distins urmaș al nibelungilor (pasager la business class) se tot uita peste umăr în spate să vadă dacă debarcaseră toți ceilalți pasageri.

Când s-a convins el ca rămăsese singurul din avion, s-a ridicat de pe scaun. A luat o revistă Tarom Insight pe care a pus-o în spatele părții lui dorsale și înainte de a o lua la fugă spre ușă, s-a uitat la mine și a grăit doar atât: - Sorry Sir! (n.r. Scuzați-mă, domnule!)”, a conchis Cezar Osiceanu.