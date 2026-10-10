A fost deschis primul consulat onorific al Ucrainei în România

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Ucraina a deschis, sâmbătă, primul Consulat onorific în România.

Primul consulat al Ucrainei în România a fost deschis la Apahida, în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca. Consulul onorific al Ucrainei în România, Vasile Serioja Ruscovan, a declarat, pentru Agerpres, că în zona de nord-vest a României trăiesc aproximativ 50.000 de ucraineni.

"După datele oficiale, în Cluj sunt aproximativ 3.200 de ucraineni. În Maramureş sunt 24.000, în Braşov peste 10.000. În total, putem spune că sunt 40.000 - 50.000 în zona aceasta, dar aceste date nu putem să le considerăm reale, pentru că e vorba doar de evidenţa Inspectoratului General pentru Imigrări. Oamenii, odată ce au primit statutul de persoană aflată sub protecţia temporară a statului român, au libertatea de a circula în Europa şi nu ştim dacă această cifră corespunde realităţii", a precizat Vasile Ruscovan.

”Vreau să mulţumesc autorităţilor din România pentru că au reuşit să le ofere ucrainenilor care se află aici refugiu”

La evenimentul de deschidere a Consulatului Onorific al Ucrainei au fost prezenţi, printre alţii, prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko, ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, prefectul de Cluj, Maria Forna, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Cluj Vakar Istvan şi Radu Raţiu, reprezentanţi ai corpului diplomatic şi consular, ai mediului academic şi de afaceri, precum şi reprezentanţi ai comunităţii ucrainene şi ai comunităţii locale.

"Sunt foarte fericit să mă aflu aici pentru acest eveniment foarte deosebit pentru noi, la deschiderea acestui Consulat onorific în România. Vreau să mulţumesc autorităţilor din România pentru că au reuşit să le ofere ucrainenilor care se află aici refugiu şi, uitându-mă la feţele lor, văd că ei sunt fericiţi şi vă mulţumesc pentru acest lucru", a afirmat, la ceremonia de deschidere a consulatului, prim-adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Oleksandr Mischenko.

În cadrul evenimentului au fost intonate imnurile de stat ale Ucrainei şi României şi a fost păstrat un moment de reculegere pentru cei care au murit în războiul declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina.