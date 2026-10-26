Cum și când să licitezi pentru terenuri? Descoperă detalii cheie

Un preț bun pe metru pătrat poate atrage imediat atenția, însă o investiție imobiliară profitabilă depinde și de lucrurile care nu se văd în anunțul de vânzare. Accesul la drum, situația juridică, restricțiile urbanistice și momentul achiziției pot influența considerabil suma pe care ajungi să o plătești. Dacă vrei să cumperi un teren prin licitație, află mai departe cum să identifici oportunitățile care justifică investiția și ce detalii trebuie să analizezi înainte să faci o ofertă!

Cum poți participa la o licitație pentru terenuri?



Licitațiile online au făcut accesul la proprietățile scoase la vânzare mult mai comod, inclusiv în cazul terenurilor care provin din patrimoniul companiilor aflate în insolvență. Poți participa online la licitații pentru terenuri intravilane și extravilane, după ce îți creezi un cont și îndeplinești condițiile fiecărei proceduri.

Momentul potrivit pentru a face o ofertă



Momentul participării la licitație trebuie ales în funcție de prețul de pornire, caracteristicile proprietății și interesul manifestat de ceilalți cumpărători. Dacă un teren nu a fost adjudecat la o licitație anterioară, există posibilitatea ca acesta să revină la vânzare cu un preț modificat, în funcție de condițiile stabilite de organizator.

Pentru a evalua oportunitatea, compară prețul solicitat cu valorile practicate pentru proprietăți similare din aceeași zonă. De exemplu, pentru o parcelă de 2.000 mp, un preț de pornire de 60.000 de euro înseamnă 30 de euro/mp, ceea ce poate fi avantajos dacă terenurile comparabile se tranzacționează la aproximativ 40 de euro/mp, iar avantajele proprietății justifică investiția.

Documentele care pot schimba complet decizia de cumpărare



Înainte de înscriere, acordă atenție extrasului de carte funciară, planului cadastral și documentelor urbanistice disponibile, deoarece acestea conțin informații importante despre suprafața proprietății, limitele cadastrale, categoria de folosință și eventualele restricții. Pentru terenurile destinate construcțiilor, certificatul de urbanism poate indica reglementările aplicabile și condițiile care trebuie respectate pentru dezvoltarea unui proiect.

Accesul legal la drum și disponibilitatea utilităților influențează, de asemenea, valoarea unei parcele, mai ales dacă intenționezi să construiești sau să desfășori o activitate economică. Analizează eventualele servituți, construcțiile existente și situația ocupării terenului, deoarece problemele identificate după adjudecare pot genera cheltuieli suplimentare sau întârzieri considerabile.

Cum calculezi prețul maxim fără să îți depășești bugetul



Una dintre cele mai costisitoare greșeli la licitații este stabilirea bugetului exclusiv în funcție de prețul de pornire, fără să fie luate în calcul cheltuielile care urmează după adjudecare. În funcție de caracteristicile proprietății, pot interveni taxe, costuri pentru transferul dreptului de proprietate, documentații tehnice sau investiții necesare pentru amenajarea terenului.

Dacă dispui de 100.000 de euro și estimezi cheltuieli suplimentare de 15.000 de euro, plafonul maxim pentru adjudecare ar trebui să rămână la 85.000 de euro, cu condiția să fi inclus toate obligațiile cunoscute. În timpul licitației, interesul celorlalți participanți poate ridica prețul peste valoarea estimată inițial, motiv pentru care este important să respecți limita financiară stabilită.

Ai câștigat licitația. Ce urmează până la preluarea terenului?



După adjudecare, urmează achitarea prețului în termenele prevăzute de regulament și îndeplinirea formalităților necesare transferului dreptului de proprietate. În funcție de tipul procedurii, documentele utilizate pentru finalizarea tranzacției pot fi diferite, iar înscrierea în cartea funciară trebuie realizată în baza actului corespunzător.

Este important să cunoști din timp condițiile de plată și predare, deoarece întârzierile pot atrage penalități sau pierderea garanției de participare, dacă regulamentul prevede asemenea consecințe. În plus, dacă terenul este ocupat, există contracte de folosință sau construcții care trebuie eliberate, aceste aspecte trebuie analizate înainte de licitație pentru a evita dificultățile ulterioare.

Pe platformele online ai acces la terenuri scoase la licitație, inclusiv proprietăți care pot avea potențial pentru dezvoltări imobiliare, activități comerciale sau investiții pe termen lung. Vezi ce terenuri sunt acum la licitație și află dacă printre ele se află următoarea ta investiție!