PARASPORT FORUM, inițiativa națională susținută de Betano pentru dezvoltarea bazei de antrenori din sportul paralimpic

Lansată de Comitetul Național Paralimpic, inițiativa face parte din strategia acestuia de a crește de peste cinci ori numărul sportivilor români calificați la Jocurile Paralimpice până în 2032. După prima ediție, de la Brașov, forumul continuă în alte trei orașe din țară.

Parasport Forum - „De la primul pas la performanță” este seria națională de forumuri prin care Comitetul Național Paralimpic (CNP), cu sprijinul Betano, își propune să atragă antrenori din sportul convențional către pregătirea sportivilor cu dizabilități. Inițiativa se adresează în primul rând antrenorilor din sporturile olimpice, dar și profesorilor de educație fizică, studenților, cluburilor, federațiilor și specialiștilor din sport.

Forumul răspunde uneia dintre principalele provocări ale sportului paralimpic românesc: numărul redus de antrenori. În cluburile aflate în evidența CNP activează în prezent aproximativ 50 de antrenori, în timp ce necesarul estimat este de cel puțin zece ori mai mare. Dezvoltarea acestei baze este esențială pentru obiectivul CNP de a crește numărul sportivilor calificați la Jocurile Paralimpice de la șase, la Paris 2024, la 15 la Los Angeles 2028 și la 32 la Brisbane 2032. Până atunci, CNP își propune să formeze și să certifice 300 de antrenori.

Ce aduce inițiativa

Prima ediție, găzduită de Universitatea Transilvania din Brașov, a arătat ce oferă forumul antrenorilor: informații concrete despre pregătirea în sportul paralimpic, de la identificarea talentului și legitimarea sportivilor până la clasificarea sportivă și calificarea la Jocurile Paralimpice, precum și o legătură directă cu CNP și cu cluburile. Forumul este, totodată, primul pas către programele de formare pe care CNP le pregătește din 2027, inclusiv printr-un parteneriat avut în vedere cu Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA).

Pentru sportul paralimpic, mai mulți antrenori permit identificarea și pregătirea unui număr mai mare de sportivi, o acoperire teritorială mai echilibrată și implicarea cluburilor convenționale în activități dedicate persoanelor cu dizabilități.

„Pentru a avea mai mulți sportivi la Jocurile Paralimpice, trebuie să construim un sistem care să îi descopere, să îi pregătească și să îi susțină. Iar antrenorii sunt esențiali în acest proces.” — Eduard Carol Novák, președintele Comitetului Național Paralimpic.

Parasport Forum marchează și o nouă etapă în parteneriatul dintre Betano și Comitetul Național Paralimpic. Betano continuă să fie alături de sportivii paralimpici, iar prin această inițiativă sprijinul ajunge și la antrenorii care îi descoperă și îi pregătesc. Parteneriatul face parte din platforma de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil”, prin care Betano susține, pe lângă incluziunea prin sport, inițiative din educație și din sprijinul pentru comunitate, menite să facă posibile oportunități care păreau de neatins pentru mulți oameni.

„Parteneriatul cu Comitetul Național Paralimpic reflectă angajamentul nostru constant pentru incluziunea prin sport. Suntem alături de sportivii paralimpici și ne bucurăm că, prin extinderea colaborării către antrenori, suntem aproape și de oamenii care contribuie la performanța lor. Ne dorim ca, împreună, să sprijinim dezvoltarea unui sistem care să ofere tot mai multor sportivi români șansa de a concura la cel mai înalt nivel.” — Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România

Următoarele ediții

După Brașov, Parasport Forum continuă la Constanța, pe 13 noiembrie, la Timișoara, pe 20 noiembrie, și la Miercurea Ciuc, pe 27 noiembrie. În 2027–2028, CNP își propune să ducă forumul în toate regiunile țării.

Material susținut de Betano