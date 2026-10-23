Generalul de brigadă Marius Cezar Toma, şef al Jandarmeriei Bucureşti, trecut în rezervă, după decretul semnat de Nicușor Dan

Foto ilustrativ

Din articol Cine este Marius Cezar Toma - scurt istoric

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă - cu o stea Constantin Marius-Cezar Toma, din Ministerul Afacerilor Interne.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă - cu o stea Constantin Marius-Cezar Toma, din Ministerul Afacerilor Interne. Decizia se va aplica de la data de 25 octombrie, potrivit decretului semnat de Nicuşor Dan.

Pe 31 octombrie 2025, Marius Cezar Toma a fost împuternicit să ocupe funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, la o zi după ce colonelul Cristea Ionuț Cătălin a fost schimbat din funcție, după amenda primită de organizatorul marșului Colectiv, desfășurat pe 30 octombrie 2025.

Anterior, Marius Cezar Toma a deţinut funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Pe 23 ianuarie 2026, președintele Nicușor Dan i-a acordat gradul de general de brigadă - cu o stea.

Cine este Marius Cezar Toma - scurt istoric

Marius Cezar Toma a fost împuternicit în funcția de director general al Jandarmeriei București la 1 noiembrie 2025. Anterior, a fost inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

El a primit gradul de general de brigadă, cu o stea, în ianuarie 2026, printr-un decret semnat de președintele României. Cu privire la studii, este licențiat în științe juridice și științe economice.

De menționat este faptul că, în timpul liber, făcea activitate de preot onorific pentru comunitatea persoanelor cu deficiențe de auz din Pitești.