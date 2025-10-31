Șeful Jandarmeriei își cere scuze, după amendarea persoanei care a organizat marșul comemorativ pentru victimele de la Colectiv / video

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, și-a cerut scuze publice pentru incidentul produs joi seara, când organizatorul marșului comemorativ dedicat victimelor tragediei de la Colectiv a fost amendat pentru depășirea duratei manifestației.

Scuze publice pentru un moment emoțional

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută, în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligația morală de a face următoarele precizări”, a transmis vineri general-maior Alin Mastan.

Șeful Jandarmeriei a precizat că incidentul este unul singular și regretabil, având în vedere caracterul profund emoțional și simbolic al evenimentului.

„Regretăm sincer acest incident și vom trage concluziile necesare pentru a gestiona astfel de momente cu mai mult echilibru în viitor”, a declarat Mastan.

Motivul sancțiunii și reacția instituției

Organizatorul marșului comemorativ, care a avut loc joi în București, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestația a depășit ora 23:00, conform protocolului legal privind desfășurarea evenimentelor publice.

Deși legal ar fi existat temei pentru sancțiune, șeful Jandarmeriei a subliniat că este important să fie luate în considerare particularitățile evenimentului. „Vom analiza situația și vom dispune măsuri în consecință”, a adăugat Mastan.

Mesaj de compasiune pentru victimele Colectiv

În comunicatul său, general-maior Mastan a reiterat sprijinul Jandarmeriei pentru victimele și familiile afectate de tragedia din 30 octombrie 2015.

„Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv, oferind sprijin autorităților și victimelor încă din seara producerii evenimentului și asigurând ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment”, se arată în mesaj.

Șeful instituției a transmis condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care continuă să poarte urmele acestei tragedii.

