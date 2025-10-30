€ 5.0829
Data actualizării: 11:02 30 Oct 2025 | Data publicării: 11:00 30 Oct 2025

Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”
Autor: Alexandra Curtache

clubul-colectiv-8-ani_74497900 Foto: Agerpres
 

Președintele României a transmis un mesaj emoționant cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tragedia de la Colectiv, în care a punctat că statul român nu a reușit să protejeze cetățenii și că reformele promise nu sunt încă suficiente.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. 

De asemenea, președintele României a adus un omagiu familiilor victimelor, supraviețuitorilor și cadrelor medicale implicate în salvarea victimelor.

„Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.

Citește și: Zece ani de la incendiul din Colectiv. Mesajul unui medic despre intervenția în criză: „Cum să crești o țară”

Colectiv, oglinda unui stat care nu a funcționat

Nicușor Dan a criticat dur lipsa de reacție și indiferența autorităților: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul «merge și așa». O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu”.

Acesta a recunoscut progresele făcute în ultimul deceniu: unele norme de siguranță au fost revizuite, spații periculoase au fost închise, iar societatea civilă s-a mobilizat mai activ.

Totuși, el avertizează că multe probleme persistă: „S-au făcut pași înainte, au fost revizuite legislația și normele de siguranță, unele spații periculoase au fost închise. În același timp, societatea civilă a devenit mai vocală, oamenii protestează când situația este gravă, sunt tot mai mulți cei care nu mai rămân tăcuți în fața nedreptăților. Această presiune publică mobilizează clasa politică să facă reforme, să ia decizii care repun statul pe baze sănătoase. Dar nu este nici pe departe îndeajuns.

Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă”.

Datoria de a nu uita

Primarul Capitalei a subliniat că memoria victimelor trebuie să fie un motor pentru schimbare: „În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României”. 

