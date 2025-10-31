Organizatorul marșului comemorativ „Colectiv” a fost amendat de poliție. „Am ajuns să plătim pentru că statul ne omoară”

Marian Rădună a transmis mesajul încă de aseară, printr-o postare pe Facebook, însoțit de fotografia procesului-verbal:

„Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3000 RON!”, a scris acesta, vizibil ironic.

Postarea a adunat sute de reacții, peste 500 de oameni comentând în semn de solidaritate, dar și de indignare. Motivul i-a revoltat pe participanți, care consideră că sancțiunea este absurdă și jignitoare pentru memoria celor dispăruți. Mulți au cerut explicații publice de la Jandarmeria Română.

O lecție pentru Jandarmerie: diferența dintre „marș” și „comemorare”

Printre comentariile devenite virale, unul a ieșit în evidență prin tonul său educativ și calm, dar și prin ironia subtilă la adresa autorităților.

„Într-un asemenea moment, la o asemenea comemorare… Jandarmeria Română, sper că mâine ieșiți cu o declarație publică.

Și poate, concomitent, îi învățați pe unii dintre ai voștri bune maniere și ceva vocabular, ca să știe ce înseamnă termenii ăia pentru care aplică amenzi.

marș, marșuri - substantiv neutru

Mers, deplasare a unei unități militare sau a unui grup organizat (într-o anumită formație).

Sinonime: mers.

1.1. Coloană de marș.

1.7. (prin generalizare) Deplasare, drum, cursă (obositoare).

comemorare, comemorări - substantiv feminin

Acțiunea de a comemora; ceremonie menită să evoce amintirea unei persoane sau a unui eveniment important.

La unul se merge, la unul se stă”, specifică o persoană în comentarii.

Mesajul a fost interpretat ca o replică la confuzia autorităților între un marș comemorativ și o adunare publică obișnuită.

Marian Rădună: „Agentul a greșit și nu a fost consiliat”

În această dimineață, organizatorul a revenit cu un mesaj de clarificare și mulțumire pentru solidaritatea primită. El a explicat că amenda este nejustificată și contravine chiar Legii 60/1991 privind organizarea adunărilor publice.

„Bună dimineața. Pentru cei care nu au reușit să ajungă ieri la Colectiv: tablourile rămân în Piața Bucur până la începutul săptămânii viitoare. Dacă aveți drum prin zonă, opriți-vă câteva minute și citiți poveștile tinerilor uciși de corupție, de incompetență și de ticăloșia politicienilor care nu au vrut siguranță pentru cetățeni.

Legat de amenda pe care am primit-o, vă mulțumesc pentru solidaritate. O să o contest și o să-i fac plângere agentului constatator la Parchetul Militar. Lucrurile sunt foarte simple și nu o să fac justiție pe Facebook.

În legea adunărilor publice, Legea 60/1991, avem Articolul 3 care stabilește excepții de la obligația de a declara în prealabil adunările publice, menționând manifestările culturale, artistice, sportive, religioase, comemorative și cele legate de vizite oficiale.

În cazul nostru am făcut-o ca de fiecare dată, pentru că-mi doresc ca participanții la evenimentele pe care le organizez să fie în siguranță și să colaborăm cu autoritățile competente.

Pentru ziua de ieri au fost două adunări publice declarate și care au avut protocol. O adunare care a fost la Colectiv, pe care a avut protocol Cristina, și Marșul, al cărui protocol l-am semnat eu.

Tot legea 60 spune că sunt interzise două adunări publice în același loc. Marșul avea finalitate când ajungeam noi la Colectiv, lucru care s-a și întâmplat din punct de vedere legal, pentru că exista cealaltă adunare publică.

Agentul a greșit și niciun ofițer, nici măcar cel care a coordonat acțiunea, nu l-a consiliat pe lege, lucru care este mult mai grav.

Să știți că în ultimii ani am colaborat excelent cu cei din Jandarmerie, Poliție și Pompieri și n-aș vrea să generalizăm pentru că îi face rău societății. Învățăm și noi, învață și ei.

Vă mulțumesc frumos și sper să mergeți cu copiii să povestiți despre Colectiv, pentru că ne privește pe toți!

Condoleanțe familiilor și schimbarea începe cu noi!”, a transmis Rădună.

Pe 30 octombrie 2015, un incendiu izbucnit în clubul „Colectiv” din București a ucis 65 de tineri și a rănit alți peste 180. Tragedia a declanșat o amplă mișcare de protest împotriva corupției și incompetenței din sistemul românesc.

De atunci, în fiecare an, în jurul acestei date, au loc marșuri și ceremonii comemorative pentru a onora memoria victimelor și pentru a aminti autorităților că siguranța cetățenilor nu este un lux, ci o obligație.

Marș de comemorare la Sibiu

Evenimente de comemorare au avut loc și în alte orașe din țară. La Sibiu, sute de oameni s-au adunat pentru a aprinde lumânări și a parcurge în liniște străzile orașului, în semn de solidaritate cu victimele tragediei.

„Marșul Lumânărilor. Sibienii mărşăluiesc în această seară pentru a comemora victimele care au suferit în urmă cu 10 ani în tragedia din Colectiv”, a transmis pagina Sibiul Independent pe Facebook.