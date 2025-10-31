Cine e noul șef al Jandarmeriei București, după ce în urmă cu o zi organizatorul marșului Colectiv a fost amendat

Organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv a fost amendat de Jandarmerie cu suma de 3.000 de lei, deoarece a depășit ora prevăzută în protocol. Vezi detalii aici! Colonelul Cristea Ionuț Cătălin asigura conducerea Jandarmeriei București, având calitatea de împuternicit.

Cine este noul șef al Jandarmeriei București

Conform unui comunicat transmis de Jandarmeria București, începând cu data de 1 noiembrie 2025, colonelul Toma Marius Cezar va fi noul împuternicit în funcția de Director General al Direcției Generale de Jandarmi ai Municipiului București.

Această funcţie era temporar vacantă de la finalul lunii august 2025, după ce generalul-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcţia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Decizie luată în urma unui "proces de analiză început anterior"

Colonelul Marius Cezar Toma ocupă funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

"Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei", notează sursa citată.

