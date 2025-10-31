€ 5.0851
Data actualizării: 19:20 31 Oct 2025 | Data publicării: 18:50 31 Oct 2025

Cine e noul șef al Jandarmeriei București, după ce în urmă cu o zi organizatorul marșului Colectiv a fost amendat
Autor: Andrei Itu

jandarmi_52590400 Foto: Jandarmeria Română / Cine e noul șef al Jandarmeriei București, după ce în urmă cu o zi organizatorul marșului Colectiv a fost amendat
 

Jandarmeria București are un nou director general, după ce colonelul Cristea Ionuț Cătălin a fost schimbat din funcție, la o zi după amenda primită de organizatorul marșului Colectiv, desfășurat pe 30 octombrie.

Organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv a fost amendat de Jandarmerie cu suma de 3.000 de lei, deoarece a depășit ora prevăzută în protocol. Vezi detalii aici! Colonelul Cristea Ionuț Cătălin asigura conducerea Jandarmeriei București, având calitatea de împuternicit.

Cine este noul șef al Jandarmeriei București

Conform unui comunicat transmis de Jandarmeria București, începând cu data de 1 noiembrie 2025, colonelul Toma Marius Cezar va fi noul împuternicit în funcția de Director General al Direcției Generale de Jandarmi ai Municipiului București. 

Această funcţie era temporar vacantă de la finalul lunii august 2025, după ce generalul-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcţia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

Vezi și - Colectiv - 10 ani. Marş în București în memoria victimelor tragediei

Decizie luată în urma unui "proces de analiză început anterior"

Colonelul Marius Cezar Toma ocupă funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

"Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei", notează sursa citată.

Vezi și - Șeful Jandarmeriei își cere scuze, după amendarea persoanei care a organizat marșul comemorativ pentru victimele de la Colectiv / video

