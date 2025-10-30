€ 5.0856
Data publicării: 20:25 30 Oct 2025

Colectiv - 10 ani. Marş în București în memoria victimelor tragediei
Autor: Andrei Itu

clubul-colectiv-8-ani_74497900 Foto: Agerpres
 

Un marş are loc, joi, în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv din 2015.

Sute de persoane s-au adunat în Piaţa Universităţii, București, de unde au plecat în marş către fostul club, unde, acum 10 ani, s-a petrecut teribila tragedie. Acțiunea se desfăşoară sub sloganul: Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiţie.

Manifestanţii afișează bannere cu mesaje precum: Corupţia încă ucide, 10 ani de la Colectiv şi niciun spital pentru marii arşi, #Colectiv65.

Colectiv - 10 ani. Marş în București

30 octombrie 2015, clipa în care România a ars #colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu 'aveam de toate'. Şi nu putem uita. 10 ani mai târziu, corupţia încă ucide în România. Infecţiile nosocomiale încă fac victime - mor bebeluşi în spitale.

Nu există încă o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la #colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic. Şi nimeni nu a plătit. Nimeni nu plăteşte. Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. (...) Pe 30 octombrie, ieşim din nou în stradă, au anunțat organizatorii pe Facebook.

Coroane de flori depuse joi în fața fostului club Colectiv

În fața fostului club Colectiv, unde au fost așezate poze ale celor care și-au pierdut viața acum zece ani, au fost depuse joi coroane de flori și aprinse lumânări, formând un altar în memoria celor 65 de victime. Vezi detalii aici!

