Porsche, strategie radicală: Va vinde mai puține mașini, dar cu prețuri mai mari

Sursa Foto: @Porsche pagina oficială Facebook

Porsche își schimbă strategia pentru a-și redresa profitabilitatea, mizând pe mai puține mașini, dar mai scumpe.

Într-un moment în care traversează o criză fără precedent, producătorul german de maşini de lux Porsche a anunţat miercuri că intenţionează să vândă mai puţine vehicule, dar la preţuri şi mai mari, pentru a-şi revitaliza profitabilitatea în cădere liberă din cauza concurenţei chineze, transmite AFP.

Cu motto-ul "valoare înainte de volum", filiala gigantului auto german Volkswagen, la rândul său în dificultate, îşi propune să-şi reducă pragul de rentabilitate sub 200.000 de vehicule pe an, conform noii strategii pentru 2035, prezentată miercuri la centrul său de dezvoltare din Weissach (sud-vestul Germaniei).

Anul trecut, Porsche a livrat aproape 280.000 de vehicule, o scădere de 10% faţă de 2024.

În acelaşi timp, producătorul emblematicului model 911 îşi propune să crească preţul mediu de vânzare al automobilelor sale de top cu aproximativ 20% pe termen mediu, în special prin consolidarea exclusivităţii acestora.

Această trecere la un segment superior de piaţă ar urma să fie însoţită de o reducere semnificativă a costurilor. Confruntat cu scăderea vânzărilor în China şi cu o cerere mai slabă decât se aştepta pentru vehicule electrice, Porsche intenţionează să îşi reducă forţa de muncă cu un sfert până în 2030, ceea ce corespunde cu eliminarea celor 9.000 de locuri de muncă anunţate deja pentru această perioadă.

Porsche a precizat că intenţionează, de asemenea, să elimine 40% din posturile sale de conducere

Porsche a precizat miercuri că intenţionează, de asemenea, să elimine 40% din posturile sale de conducere, în principal pentru a accelera procesul decizional. În plus, constructorul auto intenţionează să reducă numărul de variante ale modelelor sale cu 20% şi să reducă costurile şi timpii de dezvoltare pentru viitoarelor sale vehicule.

În ceea ce priveşte China, unde livrările au scăzut cu aproape o treime în prima jumătate a anului 2026, directorul general Michael Leiters a declarat reporterilor că îşi doreşte "o afacere mai mică, dar mai puternică şi mai rezistentă". La apogeu, piaţa din China a fost responsabilă pentru aproximativ 35% din vânzările Porsche, dar acum reprezintă doar aproximativ 15%, o pondere care este aşteptată să scadă în continuare. În consecinţă, producătorul german intenţionează să reducă semnificativ reţeaua de dealeri din China, de la peste 150 de puncte de vânzare, până la 75 - 80 de puncte de vânzare la sfârşitul anului 2026. China se concentrează în acest moment pe intrarea puternică în piețele europene, mai mult decât pe importuri.

Confruntat cu încetinirea cererii de vehicule electrice, Michael Leiters a confirmat, de asemenea, că Porsche va continua să investească în motoare cu ardere internă şi hibride plug-in, în paralel cu investiţiile în tehnologiile electrice. "Creşterea investiţiilor noastre în tehnologiile cu combustie nu înseamnă abandonarea energiei electrice", a spus CEO-ul Porsche, asigurând în acelaşi timp că "911 nu va fi niciodată electric", conform Agerpres.