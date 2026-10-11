Tragedia din Turcia: 11 morți și 27 de răniți. Titi Aur, avertisment despre pericolul autocarelor: "Poate deveni armă de distrugere în masă"

Imagine cu accidentul tragic din Turcia. Sursa foto: Captură video APT

Expertul în conducere defensivă Titi Aur lansează un avertisment după tragicul acident din Turcia, unde cel puțin 11 persoane au fost ucise și 27 rănite după ce un autocar turistic și o platformă de tractare s-au ciocnit în vestul țării.

Cel puțin 11 persoane au fost ucise și 27 rănite după ce un autocar turistic și o platformă de tractare s-au ciocnit în vestul Turciei. Accidentul a avut loc duminică dimineață, în apropierea stațiilor de taxare de la Akhisar, pe autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir din provincia Manisa.

Răniții au fost duși la spitalele locale, inclusiv șoferul de autobuz, care a fost reținut de poliție după ce a fost externat.

Imaginile de la fața locului arătau mai mulți saci albaștri pentru cadavre aliniați de-a lungul drumului, lângă autobuzul răsturnat, care a suferit daune structurale grave. Mașina de tractare, care părea să transporte scânduri de lemn, se răsturnase și ea.

Situații în care automobilele devine arme

Expertul în conducere defensivă Titi Aur, contactat de DC NEWS, a lansat un avertisment după acest accident tragic. El a reamintit că orice mașină poate deveni o armă în trafic, afirmând că un autocar poate fi numit chiar "o armă de distrugere în masă" deoarece atunci când este implicat într-un accident numărul morților poate fi unul foarte mare.

"Încă o dată se demonstrează că automobilul, indiferent că e mașină mică, că e mașină mare, că e autocar, devine o armă, adică niște fiare cu care omorâm oameni. Că se numește kalașnikov, mitralieră, pistol sau automobil, niște fiare cu care omori oameni, poți să spui că e o armă. Când devine armă un automobil, indeferent ce e, camion, autocar sau mașină mică? Devine armă în două situații și de aici cu diferite derivate. Atunci când se întâmplă intenționat și știm că au fost atentate cu automobile cu care s-a intrat în masă în oameni, celebrul caz de la Nisa și nu numai, adică atunci când mașina este folosită ca armă intenționat, dar de cele mai multe ori devine armă atunci când este scăpată de sub control. Și aici avem mai multe derivate. Poate să fie scăpată de sub control pentru că cei de la volan nu au respectat niște reguli sau pot fi situații speciale în care se respectă reguli, dar apare ceva cu totul neprevăzut, fie o defecțiune tehnică majoră, fie o surpare de teren, fie vine altul peste tine deși tu ai respectat regulile.

Titi Aur: Autocarul devine armă de distrugere în masă

În oricare dintre aceste situații automobilul devine o armă. Autocarul devine armă de distrugere în masă, dacă aș putea exagera un pic. De ce? Pentru că într-o mașină mică poți să omori în general 1-4 oameni și pe cei din jurul tău, când vorbim despre un autobuz/autocar pot fi mult mai mulți morți. Și am văzut de multe ori prin America de Sud accidente din acelea groaznice când cade autobuzul în prăpastie și mor foarte mulți oameni", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Reguli esențiale atunci când mergi cu autocarul

Titi Aur a explicat că deocamdată este greu de spus care ar fi putut fi cauza accidentului din Turcia, dar a ținut să amintească câteva reguli esențiale pe care pasagerii ar trebui să le respecte atunci când merg cu autocarul.

"Neavând informații nu pot să presupun ce s-a întâmplat, care e cauza accidentului, doar că încă o dată ne dăm seama cât de important este să porți centură în autobuz/autocar pentru că ești tentat să spui că nu trebuie, că nu contează, că autobuzul este mare, că nimeni nu poartă, și atunci poți uita cât de important este să porți centură. În cazul unui accident, te poate proteja.

În același timp, trebuie să ții cont ca șoferul să respecte niște reguli, adică dacă șoferul face niște nebunii tu, ca pasager, să fii implicat, activ, să somezi șoferul: Ori respecți, ori sun la 112, că e vorba și de viața mea, nu doar despre ce știi tu să faci", a mai declarat Titi Aur.