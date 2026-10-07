Video - David Popovici, mesaj pentru șoferi după ce a testat simulatorul Academiei Titi Aur

Academia Titi Aur, certificată european de DEKRA. David Popovici, noul Ambasador al Conducerii Defensive în România

După trei decenii dedicate educației conducătorilor auto, Academia Titi Aur face un pas important către standardele europene de performanță în conducerea defensivă, prin obținerea certificării DEKRA. David Popovici, ambasador al conducerii defensive, a punctat câteva aspecte esențiale pentru șoferi, după ce a testat simulatoarele Academiei Titi Aur.

Certificarea acordată de DEKRA Academiei Titi Aur este un moment de referință pentru siguranța rutieră din România, devenind primul centru autorizat DEKRA din România și printre puținele din Europa pentru conducere defensivă și formarea instructorilor.

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Academia Titi Aur, primul centru autorizat DEKRA din Europa pentru conducere defensivă

Certificarea are în vedere programe de conducere defensivă și pregătirea instructorilor, evaluate după standardele DEKRA.

Astăzi, în cadrul unui eveniment special, invitații au putut testa în premieră noile simulatoare ale Academiei și au luat parte la demonstrații practice pe circuit.

Printre ei s-a aflat și David Popovici, care are rolul oficial de Ambasador al Conducerii Defensive în România.

„Șoferii trebuie să fie foarte atenți la drum și la ce fac ceilalți participanți la trafic!“

Captură DC News - David Popovici în simulator

„După ce ai fost în acest simulator, ce le transmiți șoferilor?“, l-a întrebat jurnalista DC News Dana Mihai pe David Popovici.

„Le transmit că nu vor să încerce asta, decât într-un cadru controlat, precum este aici (n.red. la simulator). Până și două secunde de neatenție, rulând cu 50 km / oră, ajungi să parcurgi vreo 30 de metri în care poate ești orb, uitându-te în telefon sau făcând altceva. Prin urmare, șoferii trebuie să fie foarte atenți la drum. Din păcate, este esențial să fii atent și la ce fac ceilalți participanți din trafic. Când ești pe drum e nevoie să ai în vedere aceste lucruri!“, a declarat David Popovici.

„Se întâmplă mult prea multe accidente în România, în fiecare zi. Nu înțelegi cât de gravă este situația, dar simulatoarele îți formează o idee mult mai clară în acest sens“, a mai spus David Popovici.

Ce presupune rolul de Ambasador al Conducerii Defensive în România a lui David Popovici

David Popovici susține deja campania națională „Viața e a ta” a Academiei Titi Aur, care își propune să diminueze numărul accidentelor prin educarea și conștientizarea tinerilor.

Rolul lui de ambasador vizează în special tinerii șoferi, categoria cea mai expusă riscului în primii ani de condus, din cauza lipsei de experiență și a toleranței mari la risc. Astfel, se subliniază valori precum disciplina, concentrarea și pregătirea constantă.

Certificarea DEKRA, recunoașterea unui efort de trei decenii pentru siguranța rutieră a lui Titi Aur

„Certificarea DEKRA înseamnă, practic, încununarea unui efort făcut de mulți ani, de vreo 30 de ani de când sunt implicat în această formă educare a conducătorilor auto, chiar intensiv în ultimii 20 de ani. Am în continuare supărarea că nu o face statul român, ci cea mai mare organizație mondială, care are în 60 de țări, peste 50.000 de angajați, cu tradiție de peste 100 de ani, înființată la Berlin, în 1925, pentru a se ocupa cu siguranța rutieră. Mai mult, ei au făcut o evaluare adevărată, ca la carte, nemțește aș putea spune, atât a cursurilor, cât și a noastră, a trainerilor. Am trecut prin examinare și am reușit să obținem această certificare. Pentru mine, înseamnă o satisfacție, dar și o obligație de a face mai încolo și mai performant, dar și mai organizat. Ei ne-au impus niște reguli clare, de gestiune și de raportare a tuturor activităților pe care le facem.

Nevoia stringentă de educație rutieră încă de la grădiniță

În primul rând, ar trebui educație rutieră în grădiniță, școală generală, liceu, la modul general despre cum se circulă cu bicicleta, trotineta, pieton. De asemenea, consider că școala de șoferi ar trebui îmbunătățită, pentru că se învață doar să manevrezi mașina, dar deloc pe partea de prevenție, anticipare, situații limită. Cred că după ce ai luat permisul de conducere toată viața ai de învățat și periodic ar trebui să treci prin anumite cicluri de pregătire, fie că sunt cursuri defensive, teste, demonstrații“, a declarat Titi Aur, pentru DC News.

În cadrul evenimentului de miercuri au fost prezentate și proiectele viitoare dezvoltate de DEKRA și Academia Titi Aur, dar și soluții și tehnologii dedicate pregătirii șoferilor.

Despre Academia Titi Aur - ce conțin cursurile



Academia Titi Aur este unul dintre cele mai complexe centre de conducere defensivă și educație rutieră din Europa de Est. În ultimii 10 ani, peste 100.000 de cursanți au fost instruiți să recunoască pericolele din trafic și să ia hotărâri mai sigure la volan. Cursurile se adresează persoanelor fizice și companiilor și conțin pregătire pentru autoturisme, autoutilitare și camioane.

Prin cursuri și proiecte precum campania națională „Viața e a ta”, Academia aduce educația rutieră mai aproape de oameni și contribuie la prevenirea accidentelor prin pregătire practică și comportament responsabil la volan.

România: progres real, însă încă departe de media europeană



Potrivit datelor Poliției Române, 1.293 de oameni au murit pe drumurile din România în 2025. Este o scădere de 21% în trei ani. În 2024, România avea cea mai mare rată din Uniunea Europeană.

Trei din zece victime ale drumurilor din România sunt pietoni. Cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave din 2025 au fost traversarea neregulamentară (16,1%), viteza (15,3%) și neacordarea priorității (9,5%). Toate trei țin de comportament și pot fi prevenite.

Un raport european, cu teste proprii și recomandări clare



Publicat anual din 2008, DEKRA Road Safety Report combină statistici de accidente, analiza factorului uman și teste de conducere realizate independent. Ediția prezentată în România sintetizează cinci ani de analize DEKRA (2022–2026) despre tinerii șoferi, relația dintre tehnologie și om, infrastructura rutieră, mobilitatea în schimbare și drumul ca loc de muncă. Pe scurt:

În Uniunea Europeană mor anual aproximativ 20.300 de oameni pe drumuri, iar pentru fiecare deces alte cinci persoane sunt rănite grav. Progresul european a stagnat din 2021. Obiectivul UE de a înjumătăți numărul deceselor până în 2030 este în pericol.



Scrisul de mesaje la volan crește riscul de accident cu 61%, iar operarea unei navigații complexe cu 46%, iar multe dintre mașinile noi au ecrane tactile care solicită atenția șoferilor mult mai mult decât cele tradiționale.