Accidentul de pe autostradă care arată de ce se scumpeşte RCA-ul

Masini - Foto: Pixabay

Un simplu accident de pe autostradă scoate la iveală motivul din spatele creşterii asigurării auto obligatorii, RCA.

Imagini prezentate la DC Conducem arată cum o simplă greşeală pe autostradă, la viteză mare, poate duce la un accident care are consecinţă directă creşterea preţului RCA-ului pentru toţi şoferii din România.

Mai multe maşini s-au tamponat, una a ajuns în şanţ, iar o alta a scăpat ca prin minune de tamponare.

"Cel care filmează a reușit să scape. Dar aici nu se respecta distanța. Toate mașinile implicate, inclusiv cel care filma, nu respectau distanța.

Cel care filma a avut noroc că a trecut, că s-a făcut pârtie, s-a făcut un culoar. Dar vedeți că cel din spate, cel pe care îl vedem în imagine, n-a reușit să frâneze și a lovit mașina din fața celui care filma. Uitaţi, s-a oprit în mașină. Şi cel cu TIR-ul a avut mare noroc.

De fapt, aici a fost din cauza efectului de turmă. Mersul ăla foarte aproape și cu viteză mai mare față de distanța pe care o aveau. Că n-aveau viteză foarte mare. Odată ce TIR-ul era în spatele lor, şi el nu merge cu mai mult de 90 km/h. Deci asta nu s-a întâmplat la 150 km/h, la 180 km/h, s-a întâmplat la sub 100 km/h.

Și atunci când s-a întâmplat ceva în față, n-am înțeles exact ce, când au început să frâneze, să evite, să se lovească... Chiar și cel care a filmat a avut noroc că a scăpat printre ei.

Se întâmplă asta des, foarte des, în România în mod special, dar și în alte țări. Se întâmplă să se meargă mult prea aproape pentru viteza și pentru aglomerația, pentru condițiile de trafic care sunt atunci", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Accidentul explică de ce cresc preţurile la RCA

"Şi aici vedem atâtea maşini avariate. Asiguratorii iar îşi pun mâna în cap, pentru că maşinile sunt din ce în ce mai scumpe, reparaţiile sunt din ce în ce mai scumpe. Şi apropo, a scăzut numărul de morţi şi anul acesta, dar n-a scăzut numărul de accidente şi nici într-un caz numărul de despăgubiri. La asigurători creşte de la an la an suma de despăgubiri.

De ce? Pentru că nu scade numărul de tamponări. Scade numărul de morţi pentru că maşinile sunt din ce în ce mai sigure şi te protejează, dar nu scade numărul de tamponări. Plus că reparaţiile costă din ce în ce mai mult. Maşina modernă costă mult s-o repari. Este gândită, este făcută să te protejeze, să absoarbă energia, să-i sară plasticul, să-i sară tot felul de table de pe ea şi să te protejeze, ceea ce înseamnă costuri mari.

Şi atunci când stricăm mult, nu putem să ne plângem că de ce avem asigurările mari. La Casco e în funcţie de cât strici tu, că ăla te afectează pe tine direct cumva. Adică dacă faci daune propriei maşini, poliţa ta Casco creşte", a mai declarat TIti Aur.

Problema nevăzută a creşterii RCA

"Dar RCA-ul mai are o problemă nevăzută, neştiută.

Camioanele strică foarte, foarte mult. Prima de asigurare la un camion, la un RCA de camion ar trebui să fie de la 20.000 lei în sus. Există un sistem cu BAAR-ul (Biroul Asigurătorilor) şi cu ASF-ul care îi obligă pe asiguratori să facă mult mai puţin, undeva la 13.000 maximul era în perioada asta. Şi atunci ei trebuie să-şi recupereze banii de undeva, şi atunci creşte oarecum artificial prima de asigurare la RCA la toată lumea, ca să fie acel echilibru la asiguratori.

Adică faptul că statul se implică şi că obligă asigurătorii, le-a plafonat, practic, printr-un sistem prima de asigurare, ei trebuie să recupereze de undeva, pentru că e ca la principiul vaselor comunicante: dacă aici ai lăsat mai jos un pic, se ridică dincolo, că n-ai cum altfel.

Şi din păcate, sistemul tot nu se preocupă deloc de partea de educaţie, de educare a celor care fac daune. Adică plătim mult, dar nu facem nimic. Plătim şi gata. Plătim mult şi nu facem... Nu mai vorbesc acum de morţi, de tragedii, de banii de la buget. Acum vorbim doar de domeniul asigurator", a mai declarat specialistul în siguranţă rutieră.