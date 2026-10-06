Premieră pe A1 Sibiu - Pitești. Robert Cazanciuc, după ce a traversat primul tunel forat de autostradă din România: „O importanță covârșitoare”

Foto Facebook Robert Cazanciuc

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a participat la o ședință a Comisiei de Transporturi și Infrastructură din Senat organizată pe șantierul Lotului 4 al A1 Pitești-Sibiu, între Curtea de Argeș și Tigveni. Cu această ocazie, el a traversat primul tunel forat de autostradă din istoria României și a anunțat că când va fi deschis circulației.

Tunelul Curtea de Argeș, cu o lungime de 1,35 km, face parte din Lotul 4 Curtea de Argeș - Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Este un tronson de 9,86 km.

Când va fi deschis circulației Lotul 4 Curtea de Argeș - Tigveni

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a traversat primul tunel forat de autostradă din România și a anunțat că Secțiunea 4 Curtea de Argeș - Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești va fi deschisă circulației în cursul lunii octombrie.

De asemenea, Robert Cazanciuc a vorbit și despre dificultățile birocratice întâmpinate în timpul lucrărilor și despre importanța finalizării întregii autostrăzi, care va lega Constanța de Nădlac.

”Am traversat, astăzi, primul tunel forat de autostradă din istoria României, în timpul unei ședințe inedite a Comisiei de Transporturi și Infrastructură din Senat, organizate chiar pe șantierul Lotului 4 al Autostrăzii Pitești-Sibiu, de la Curtea de Argeș la Tigveni, care va fi deschis circulației în acest an.



Gazdă ne-a fost secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, domnul Irinel Ionel Scrioșteanu, care ne-a dezvăluit câteva din secretele celor 3 ani și jumătate de lucrări la această porțiune din Autostrada A1, care, practic, va lega, Portul Constanța, prin A2, de granița de Vest a României, la Nădlac, pe o distanță de 800 km.



Am ascultat, alături de colegii mei senatori, în timpul ședinței de lucru la care a participat și reprezentantul constructorului, dificultățile de ordin normativ și birocratic întâmpinate în timpul lucrărilor și vom ține cont de acestea pentru viitoarele proiecte de infrastructură rutieră. Obținerea mai facilă a autorizațiilor de mediu sau deschiderea benzinăriilor în același timp cu darea în trafic a unor autostrăzi vor fi pe agenda următoarelor inițiative legislative.



Autostrada Pitești-Sibiu, odată finalizată, în câțiva ani, împreună cu toate celelalte loturi, va avea o importanță economică covârșitoare și un potențial turistic uriaș. Drumul de la Constanța la Nădlac va putea fi străbătut în maxim 8 ore”, a scris senatorul PSD Robert Cazanciuc, pe contul său de Facebook.

Noi informații privind stadiul proiectului

Irinel Ionel Scrioșteanu și Horațiu Cosma, secretari de stat în Ministerul Transporturilor, au arătat noi informații despre stadiul proiectului. Scrioșteanu afirmă că lucrările la tunel sunt practic finalizate, iar antreprenorul a început verificarea instalațiil. Horațiu Cosma anunță finalizarea lucrărilor pe Secțiunea 4 și intrarea proiectului în stadiul de testare și recepție.

Testarea sistemului de ventilație a fost deja finalizată. Pe cele două galerii sunt amplasate, în total 19 ventilatoare de mare capacitate, ce pot asigura un debit de 45,5 metri cubi / secundă, conform unei postări pe Facebook făcută de Ionel Scrioșteanu.

De asemenea, a fost verificată și posibilitatea ca autospecialele de intervenție să treacă prin galeria de legătură dintre cele două fire ale tunelului. Testul a fost făcut cu o mașină de pompieri. De asemenea, testele celorlalte sisteme de siguranță continuă.

Tunelul are un sistem complex de monitorizare, cu camere video și senzori. Într-o actualizare din septembrie, directorul CNAIR Cristian Pistol afirma că sunt testate și reglate peste 2.500 de puncte de monitorizare și sublinia că deschiderea circulației este condiționată de finalizarea acestor verificări.

Marcaje și lucrări pentru recepție trebuie făcute



Chiar dacă structura tunelului este practic terminată, pe șantier se mai fac lucrări pregătitoare pentru pre-recepție și recepție.

În curs de finalizare este montarea parapetului, iar realizarea marcajelor rutiere în cele două galerii se află în continuare și sunt terminate spațiile destinate întreținerii și monitorizării tunelului.

După încheierea testelor instalațiilor și echipamentelor urmează recepția lucrărilor pentru întregul sector Curtea de Argeș-Tigveni.

9,86 km de autostradă, dintre care 1,35 km prin Tunelul Curtea de Argeș



Lotul 4 Curtea de Argeș-Tigveni din cadrul Autostrăzii Pitești - Sibiu are 9,86 km. Tunelul reprezintă una dintre cele mai ample structuri ale proiectului. Conform datelor prezentate de Horațiu Cosma, tronsonul conține 12 poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproape 2,5 km, dar și un nod rutier la Tigveni.

Pentru realizarea sectorului au fost utilizate aproape 375.000 metri cubi de beton, 660 de grinzi de beton și 120.000 de tone de asfalt. Constructorul a excavat aproape 1,8 milioane metri cubi de pământ și a făcut aproximativ 550.000 metri cubi de umpluturi.

Traseul traversează o zonă cu teren dificil, printre care sectoare cu instabilitate și alunecări de teren, ce au necesitat ample lucrări de consolidare.

Contractul pentru Lotul 4 are o valoare de aproape 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Constructorul este PORR, iar fnanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027. După deschiderea Lotului 4, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai Autostrăzii Sibiu-Pitești, arată estimările CNAIR.