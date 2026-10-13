Actorul Cuzin Toma din „Las Fierbinți”, reținut de polițiști în Teleorman după un accident. A fost ieșit pozitiv la DrugTest și avea permisul suspendat

Foto Facebook -Cuzin Toma din „Las Fierbinți”

Actorul Toma Cuzin, „Firicel” din serialul „Las Fierbinți” a fost arestat de polițiști, pentru 24 de ore. El ar fi provocat un accident în Teleorman, în urma acestuia s-a descoperit că el avea suspendat de 1 an permisul de conducere. Mai mult, a ieșit pozitiv la DrugTest.

"Poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat. La data de 12 octombrie, în jurul orei 18:45, poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, în comuna Peretu, judeţul Teleorman", anunţă, marţi, IPJ Teleorman.

Sursa citată precizează că un bărbat, de 49 de ani, conducea un autoturism în comuna Peretu, din direcţia Alexandria către Roşiori de Vede, nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă faţă de vehiculul din faţa sa, intrând în coliziune cu acesta.

„Firicel” a condus cu permisul suspendat

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că este vorba despre actorul Toma Cuzin, cunoscut pentru rolul "Firicel" din Las Fierbinţi.

A fost condus la spital, după ce a ieșit pozitiv la aparatul DrugTest

"La testarea cu aparatul etilometru, rezultatul a fost zero, iar după testarea cu aparatul DrugTest, bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării de mostre biologice, conform legii. În baza probatoriului administrat, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de acesta. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede", mai transmite IPJ Teleorman.

Istoricul problemelor cu legea ale actorului Cuzin Toma („Firicel” din „Las Fierbinți”)

Între 2017 și 2020 a fost cercetat în dosare privind deținerea de droguri pentru consum propriu, clasate ulterior.

În anul 2018 a fost depistat de două ori conducând cu permisul suspendat. Într-unul dintre episoade, testarea antidrog a indicat prezența unor substanțe psihoactive.

În anul 2022 a primit o pedeapsă de un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, pentru fapte de conducere cu permisul suspendat și conducere sub influența substanțelor psihoactive. Nu a fost condamnat la executarea efectivă a unui an de închisoare.

În 2024 a contestat în instanță o amendă rutieră, potrivit relatărilor apărute în spațiul public.