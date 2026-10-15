Plângere la DNA pentru șantierul naval de la Mangalia, analizată săptămâna viitoare - surse

Șantierul Damen Shipyards Mangalia. Foto: Agerpres

Curtea de Conturi ar urma să trimită, săptămâna viitoare, la Direcția Națională Anticorupție (DNA) dosarul şantierului naval de la Mangalia, potrivit surselor Antena 3.

Curtea de Conturi se pregăteşte să trimită, săptămâna viitoare, la DNA dosarul şantierului naval de la Mnagalia, potrivit surselor Antena 3. Staul român ar fi fost prejudiciat cu o sumă uriaşă, în timp ce, la masa credală, s-a înregistrat ANAF cu doar 160 de milioane de lei.

Această sesizare este deja făcută. Trebuie doar aprobată de plenul Curţii de Conturi şi trimisă la DNA.

"Echipa de audit a constatat fapte săvârşite de reprezentanţi ai entității audiate în legătură cu societatea mixtă Damen, fapte ce prezintă indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, fiind întocmit raportul privind propunerea de sesizare a organelor de urmărire penală în data de 23.07.2026", se arată în documentul prezentat de jurnalista Cătălina Porumbel, la Antena 3.

"Iulie, august, septembrie. Suntem în octombrie. Ce a făcut Curtea de Conturi? Şi înaintea vânzării! Nu se mai vindea", a concluzionat jurnalista.

"Damen a dat "puiuților", firmelor sateliți și a prejudiciat statul român"

"Uitați la prejudiciu: "Urmarea imediată constă în prăbușirea valorii capitalului propriu al participatiei de 50% în societatea mixtă, cu un prejudiciu cert constatat în urma inspecțiilor fiscale în suma de 397.019.729 de lei", a mai adăugat Cătălina Porumbel.

"Stiti ce zice Curtea de Conturi? Că Damen a dat "puiuților", firmelor sateliți și a prejudiciat statul român", a punctat jurnalista.

Reamintim că, în data de 9 octombrie, șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut către Rheinmetall Real Estate România, după patru tentative de vânzare eșuate, în urma cărora nu au fost depuse oferte.

Tribunalul Constanţa a dispus, în 29 aprilie, intrarea în faliment a şantierului Damen Shipyards Mangalia iar CITR a fost desemnat lichidator judiciar. S-a dispus ca activele șantierului - terenuri, infrastructură navală, utilaje, echipamente - să fie vândute pentru a acoperi datoriile.

Preț scăzut de la 190 de milioane de euro la 138 milioane de euro

Șantierul naval a fost adjudecat de Rheinmetall Real Estate România SRL, în cadrul licitației organizate de lichidatorul judiciar CITR, pentru suma de 138 de milioane de euro, fără TVA, față de prețul inițial de aproape 190 de milioane de euro.

Ce spunea Guvernul după ce Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval din Mangalia

Guvernul României saluta aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall, afirmând că acesta este "un pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României".

"După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare.

Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia. În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO. Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național", a transmis Guvernul României, într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

"O țeapă pentru România de 138 de milioane de euro”

Recent, Victor Ponta a criticat vânzarea șantierului naval Damen Mangalia către Rheinmetall, la un preț cu 25% mai mic decât cel inițial.

"O ȚEAPĂ PENTRU ROMÂNIA DE 138 DE MILIOANE DE EURO — și pierderea ultimului șantier naval funcțional al Statului Român — o teapa marca USR, Miruță, Darău și Fritz! Bravo, USR! Herzlichen Glückwunsch, USR!

Olandezii de la Damen au plătit 26 de milioane de dolari (aproximativ 23 de milioane de euro) pentru acțiunile Șantierului Mangalia. Au cumparat doar 49% pentru ca restul de 51% au ramas, teoretic, la Statul Roman. Insa Damen a avut dreptul absolut de management si administrare! După ce au reușit să îl bage în insolvență și să trimită acasă toți muncitorii, DAMEN primesc de la nemții de la Rheinmetall 138 de milioane de euro pe tot santierul; Statul Roman , desi actionar cu 51% , nu primeste nimic si nici nu mai are nicio actiune sau cuvant de spus! Profit pentru Damen: 115 milioane de euro — iar România rămâne fara șantier și cu muncitorii romani șomeri!

Doar că Rheinmetall nu plătește din banii proprii - nu aduc din Germania niciun euro! Plătește tot din banii românilor, împrumutați cu dobândă prin programul SAFE! Pentru că Miruță a semnat deja să le dea 900 de milioane de euro pentru două nave militare care costau maximum 500 de milioane de euro (România tocmai a cumpărat din Turcia o navă similară cu 220 de milioane de euro)! Deci Rheinmetall dă 138 de milioane de euro din banii primiti de la USR către Damen, si rămâne cu un „mic profit” de 262 de milioane de euro!

România rămâne fără Șantierul Mangalia, fără 900 de milioane de euro din programul SAFE și, eventual, sa sperăm, o să primească peste câțiva ani niște nave militare total inutile — simple victime pentru drone!

Pe vremea lui Ceaușescu, oricine ar fi fost vinovat de așa ceva era împușcat! Pe vremea PSD–PNL, oricine semna așa ceva era arestat și stătea câțiva ani buni în închisoare! Pe vremea USR, autorii acestor infracțiuni ne dau lecții la televizor și sunt felicitați de propagandiștii la fel de corupți și de stupizi ca ei!

PS - sper ca toate pozițiile publice ale PSD din ultimele zile referitoare la Guvern sunt doar un “cadril politic” , o tehnica de negociere! Cand pana si Bolojan si PNL au fost de acord sa voteze noul Guvern , eu refuz sa cred ca PSD chiar isi asuma sa ramanem in continuare cu Guvernul actual , cu useristii la butoane - asta ar fi o aberatie politica si chiar complicitate directa cu vinovatii de dezastrul actual al Romaniei!", a scris Victor Ponta, pe contul său de Facebook.