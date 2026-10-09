„O țeapă pentru România de 138 de milioane de euro”. Victor Ponta, atac dur la USR după vânzarea Damen Mangalia către Rheinmetall

Imagine cu fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta. Foto: Agerpres

Victor Ponta critică vânzarea șantierului naval Damen Mangalia către Rheinmetall, la un preț cu 25% mai mic decât cel inițial.

Tranzacția a fost finalizată vineri, după patru tentative de vânzare eșuate, în urma cărora nu au fost depuse oferte.

Preț scăzut de la 190 de milioane de euro la 138 milioane de euro

Șantierul naval a fost adjudecat de Rheinmetall Real Estate România SRL, în cadrul licitației organizate de lichidatorul judiciar CITR, pentru suma de 138 de milioane de euro, fără TVA, față de prețul inițial de aproape 190 de milioane de euro.

Achiziția ar putea deschide calea reluării activității șantierului naval din Mangalia.

"O țeapă pentru România", acuză Victor Ponta

"O ȚEAPĂ PENTRU ROMÂNIA DE 138 DE MILIOANE DE EURO — și pierderea ultimului șantier naval funcțional al Statului Român — o teapa marca USR, Miruță, Darău și Fritz! Bravo, USR! Herzlichen Glückwunsch, USR!



Olandezii de la Damen au plătit 26 de milioane de dolari (aproximativ 23 de milioane de euro) pentru acțiunile Șantierului Mangalia. Au cumparat doar 49% pentru ca restul de 51% au ramas, teoretic, la Statul Roman. Insa Damen a avut dreptul absolut de management si administrare! După ce au reușit să îl bage în insolvență și să trimită acasă toți muncitorii, DAMEN primesc de la nemții de la Rheinmetall 138 de milioane de euro pe tot santierul; Statul Roman , desi actionar cu 51% , nu primeste nimic si nici nu mai are nicio actiune sau cuvant de spus! Profit pentru Damen: 115 milioane de euro — iar România rămâne fara șantier și cu muncitorii romani șomeri!



Doar că Rheinmetall nu plătește din banii proprii - nu aduc din Germania niciun euro! Plătește tot din banii românilor, împrumutați cu dobândă prin programul SAFE! Pentru că Miruță a semnat deja să le dea 900 de milioane de euro pentru două nave militare care costau maximum 500 de milioane de euro (România tocmai a cumpărat din Turcia o navă similară cu 220 de milioane de euro)! Deci Rheinmetall dă 138 de milioane de euro din banii primiti de la USR către Damen, si rămâne cu un „mic profit” de 262 de milioane de euro!



România rămâne fără Șantierul Mangalia, fără 900 de milioane de euro din programul SAFE și, eventual, sa sperăm, o să primească peste câțiva ani niște nave militare total inutile — simple victime pentru drone!



Pe vremea lui Ceaușescu, oricine ar fi fost vinovat de așa ceva era împușcat! Pe vremea PSD–PNL, oricine semna așa ceva era arestat și stătea câțiva ani buni în închisoare! Pe vremea USR, autorii acestor infracțiuni ne dau lecții la televizor și sunt felicitați de propagandiștii la fel de corupți și de stupizi ca ei!



PS - sper ca toate pozițiile publice ale PSD din ultimele zile referitoare la Guvern sunt doar un “cadril politic” , o tehnica de negociere! Cand pana si Bolojan si PNL au fost de acord sa voteze noul Guvern , eu refuz sa cred ca PSD chiar isi asuma sa ramanem in continuare cu Guvernul actual , cu useristii la butoane - asta ar fi o aberatie politica si chiar complicitate directa cu vinovatii de dezastrul actual al Romaniei!", a scris Victor Ponta, pe contul său de Facebook.

Context - Faliment și 1.000 de angajați concediați

Șantierul Naval Damen Mangalia a fost vândut vineri, 9 octombrie 2026, companiei Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a grupului german Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, fără TVA, în urma unei licitații organizate de lichidatorul judiciar CITR.

Tranzacția vine după intrarea șantierului în faliment și concedierea a aproape 1.000 de angajați. Noul proprietar intenționează să contribuie la relansarea activității, cu investiții în construcția de nave militare și civile. Potrivit autorităților, la Mangalia urmează să fie construite patru nave pentru Armata Română până în 2030.

Guvernul României a salutat aprobarea achiziției Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall

Guvernul a transmis că este "un pas important pentru relansarea activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României".

"După o perioadă de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați, investițiile planificate vor permite reluarea activității, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea șantierului în perspectiva transformării sale într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare.

Aprobarea achiziției este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul Programului SAFE, în cadrul cărora Guvernul României a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia. În acest fel, negocierile au urmărit nu doar asigurarea echipamentelor militare necesare Armatei României, ci și valorificarea fondurilor disponibile pentru dezvoltarea industriei naționale, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie.

Relansarea Șantierului Naval Mangalia prezintă o importanță deosebită și pentru securitatea României la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare va contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și a rolului României pe flancul estic al NATO. Proiectul se înscrie în obiectivul Guvernului de a utiliza Programul SAFE atât pentru modernizarea Armatei României, cât și pentru reindustrializarea țării și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe teritoriul național", a transmis Guvernul României, într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

Miruță spunea în august, la DC NEWS, că Rheinmetall va aștepta ca prețul să scadă



Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat la sfârșitul lunii august, în cadrul unui interviu pentru DC News, că Rheinmetall are o obligaţie introdusă în contractele SAFE cu România, obligaţie care depinde şi de Şantierul Naval Mangalia. Miruță anticipase atunci că Rheinmetall va aștepta ca prețul să scadă.

"Am introdus în contract obligaţia de a nu putea să recepţionezi celelalte produse făcute de Rheinmetall în SAFE, fără să facă dovada pentru şantier. Deci ei nu vor putea să livreze maşina de luptă a infanteriei, care e un contract de 3 miliarde de euro, fără să facă aceste nave la Mangalia. (...) Rheinmetall e o companie privată. Cât timp există procedura asta de lichidare, ei se uită până când preţul va scădea, astfel încât să îl ia la o valoare cât de cât apropiată cu cea estimată de inventar. Probabil că în acest moment este jocul unui om care vrea să cumpere la licitaţie, bănuind că la valoarea de 190, când el valorează 80, nu vine nimeni să cumpere. Care e modul lor de business, cât aşteaptă ca să se bage să cumpere, e ceva ce nu ţine de statul român. Dar avem colacul de salvare obligatoriu. Ei nu vor putea închide contractul cu livrare a navelor de la Şantierul Naval Mangalia-2 mai până când nu vor face dovada cealaltă", a declarat atunci Radu Miruţă.