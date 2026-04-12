DCNews Economie Şantierul naval Mangalia, în faliment. De ce nu vin investitori privaţi să preia activitatea
Data actualizării: 09:48 12 Apr 2026 | Data publicării: 09:39 12 Apr 2026

EXCLUSIV Şantierul naval Mangalia, în faliment. De ce nu vin investitori privaţi să preia activitatea
Autor: Florin Răvdan

Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia (1) Protest la Șantierul Naval Damen din Mangalia

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a venit cu detaliile. De ce se găsesc greu investitori privaţi pentru Şantierul Naval Mangalia?

"Pe 31 martie, aţi anunţat că aţi aprobat trecerea Şantierului Mangalia în lista operatorilor economici de interes strategic. Acolo a fost o mare problemă şi este în continuare. Între timp a intrat în faliment, deşi e de interes strategic. Şi aici nu a fost statul manager", a punctat Răzvan Dumitrescu la Ce Se Întâmplă. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit, spunând: "Ba da. A avut 51% Damen. A cedat 2% Guvernului României, la cererea Guvernului, şi managementul s-a schimbat. Managementul a fost luat de statul român". 

"Întrebarea e aşa. Să ai unul dintre cele mai mari şantiere navale, la Marea Neagră, al treilea din Europa, care putea să construiască nave şi militare şi civile, şi nave care pot traversa strâmtoarea Bosfor, într-o astfel de zonă geopolitică, cu război la graniţă, în Ucraina, cum să moară acest şantier?", a întrebat Răzvan Dumitrescu. 

Damen a decis procedura de faliment

"Cred că e unul dintre cele mai importante subiecte, o temă foarte acută. Am un pic grijă la cuvinte, pentru că acolo e şi un litigiu internaţional, între statul român şi Damen. În primul rând, onest vorbind, apropo de management de stat vs management privat, acesta este şi un subiect al litigiului. A fost un lanţ al slăbiciunilor, cu multă non-acţiune, cu decizii proaste. Asta e, s-a ajuns aici. Eu am găsit situaţia în decembrie, dar e o situaţie care chiar datează de ani de zile. 

E o mică confuzie legată de companie strategică. Sunt două paliere aici. Într-adevăr, am creat un mecanism, împreună cu colegii din Guvern, cu noul buget şi cu nişte hotărâri de Guvern, prin care unele companii pot deveni strategice, în aşa fel încât salariile oamenilor, într-o situaţie sensibilă, să poate fi plătite un număr de luni, foarte limitat, din fondul de garantare. Deci concret, la Mangalia, oamenilor de acolo, în perioada în care nu au avut comenzi, li s-au plătit 5 salarii în trecut. Şi acolo se oprea mecanismul. Noi, prin noul mecanism, am prelungit posiblitatea la 12 luni. Deci le-am prelungit posibilitatea cu 7 luni. Mai au această asigurare până undeva prin vară. E stringentă şi pentru că vrem investiţii. Şi la investiţii te duci şi cu oameni. 

Acum, la adunarea creditorilor, în care Damen are 97%, Damen a trebuit să aleagă între un plan de vânzare propus de administratorul special, care presupunea nişte paşi, în care se scoteau pentru viitorii investitori la vânzare activele de acolo, sau procedura de faliment. Damen, prin vot, a ales procedura de faliment. Urmează o etapă în instanţă la sfârşitul lunii în care judecătorul va constata această situaţie, iar legea spune clar că se intră pe procedură de faliment şi lichidare. Tot legea spune foarte clar ce urmează. Se scot activele la un anumit preţ, după care se scot la un preţ de lichidare. 

Aici este efortul nostru major de a căuta şi găsi într-un ritm extrem de accelerat investitori strategici. Potenţialul este uriaş, dar avem şi o problemă cu asta. Obiectiv vorbind, am vorbit cu mulţi investitori, dar toţi spun un lucru. Este un şantier uriaş şi e nevoie de o sumă foarte mare de bani. Şi atunci, sunt foarte puţine firme cu o capacitate financiară şi know-how să investească la un şantier aşa mare. Lista de potenţiali investitori serioşi e mică!", a punctat Irineu Darău. 

S-a încercat renegocierea cu Damen? 

Bogdan Chirieac a intervenit din nou şi a întrebat dacă nu s-a încercat o renegociere cu Damen. 

"Damen era unul dintre ei. Damen putea să facă asta. Nu aţi încercat să renegociaţi cu Damen? Şi stingeaţi şi litigiul, ei au şi comenzi, cum vedem la Galaţi", a întrebat Bogdan Chirieac. 

"Eu sunt cunoscut a fi un om de foarte mare dialog şi ştie toată lumea că ajunge la mine să vorbească, doar principial, pe orice temă. Pe de altă parte, situaţia e încurcată. Tot cu Damen statul român are un litigiu. Damen are şi o altă investiţie în România. Ministerul Economiei, pentru că suntem şi noi la masa creditorilor, a mers pe ideea de plan de vânzare organizată. Damen, cu 97%, a hotărât declanşarea procedurii de faliment. Nu avem ce face. Bineînţeles, a fost un potenţial mare investitor. Dacă vor mai fi, depinde doar de ei. La Galaţi, spre exemplu, pare că treaba nu merge aşa de prost. Dialog poate fi oricând, dar nu putem influenţa deciziile unei companii private", a mai declarat ministrul Economiei. 

Comentarii (1)

Alex   •   12 Aprilie 2026   •   12:30

Pe scurt... au batut palma sa dupa santierul la un pret de nimic, ca ulterior sa il achizitioneze ei sau prietenii lor, la un pret de nimic.
In 2026 se pastreaza reteta de la inceputul anilor 90'.
Noi, ca popor, nu mai suntem capabili sa facem nimic in tara asta... Abia acum urmeaza perioada in care devenim de facto colonie....

