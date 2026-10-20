Droguri și trafic de persoane într-un centru de minori din Iași. Descoperirile Poliției- VIDEO

O anchetă DIICOT și BCCO scoate la iveală ce se întâmpla, de fapt, într-un centru de minori din Iași care ar fi trebuit să-i protejeze. 14 percheziții au fost efectuate astăzi.

Droguri și trafic de minori au descoperit anchetatorii BCCO și DIICOT în Iași, într-un centru ce ar trebui să protejeze minorii. De fapt, în acel centru de ”primire minori” părea că funcționează o rețea de prostituție. Aici, o minoră de 14 ani, instituționalizată, a fost ”recrutată” și ”transportată” prin alte minore, și ele instituționalizate, în diferite locații unde a fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost. Ancheta a stabilit că mai multe persoane ar fi racolat, în același scop, și alte persoane din centrul de minori din județul Iași, cu ajutorul unor minore din interior.

Astăzi, au avut loc 14 percheziții.

Trafic de persoane și droguri într-un centru de primire minori

”Astăzi, 20 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au pus în aplicare 14 mandate de percheziție în județul Iași, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unui centru de primire minori, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, deținere de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, fără drept și trafic de droguri de risc și mare risc.

Rețea de prostituție cu minore folosite pentru ”recrutare”

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, o minoră, de 14 ani, instituționalizată, ar fi fost recrutată și transportată, prin intermediul și cu sprijinul altor minore, tot instituționalizate, în diferite locații, din localitatea Verșeni sau din împrejurimi, unde ar fi fost determinată să întrețină relații sexuale contra cost.

De asemenea, cercetările efectuate au arătat că, mai multe persoane cercetate ar fi racolat, în același scop, și alte victime, din același centru și tot cu sprijinul unor minore instituționalizate.

Droguri băgate în centrul de minori pentru consum

Probatoriul administrat, până în prezent, a reliefat că, în acest context, în incinta centrului ar fi fost introduse diferite cantități de canabis și substanțe cristaline, care ar fi fost distribuite pentru consumul propriu, al minorilor instituționalizați.

Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Iași și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată comunicatul comun BCCO - DIICOT, remis DCNews.