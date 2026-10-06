FOTO în articol: Vlad, „iubirea vieții” Valentinei, acuzat că a ucis-o și a aruncat-o în Olt, extrădat din Elveția. Individul a fost preluat de Poliția Română

Vlad Bălțățeanu, bărbatul căutat internațional după ce și-ar fi ucis iubita, Valentina, în vârstă de 28 de ani, a fost adus în România și predat anchetatorilor.

Gheorghe Vlăduț Băltățeanu a fost extrădat din Elveția în urma unei operațiuni coordonate prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională.

„Un cetățean român, în vârstă de 30 de ani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de omor, a fost extrădat din Confederația Elvețiană și adus astăzi, 6 octombrie 2026, în România.

Vlad Băltățeanu este escortat de polițiști în afara Aeroportului internațional Henri Coandă din Otopeni, 6 octombrie 2026. Inquam Photos / George Calin

Pe numele acestuia, Tribunalul Vâlcea a emis, la data de 23 septembrie 2026, un mandat de arestare preventivă, fiind ulterior dispusă urmărirea internațională.

La 28 septembrie 2026, autoritățile elvețiene au informat autoritățile române cu privire la reținerea persoanei urmărite. Au fost declanșate cu promptitudine procedurile necesare pentru extrădarea și aducerea acesteia în România.

Persoana a fost preluată de o escortă a Poliției Române și urmează să fie încarcerată, în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă și continuării procedurilor judiciare în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Soluționarea cu celeritate a procedurii a fost posibilă prin implicarea Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu partenerii internaționali, în vederea finalizării procedurilor de extrădare și a aducerii persoanei urmărite în România”, conform unui comunicat transmis de Ministerul Justiției, remis DC News.

Vlad Băltățeanu este escortat de polițiști în afara Aeroportului internațional Henri Coandă din Otopeni, 6 octombrie 2026. Inquam Photos / George Calin

Valentina avea doar 28 de ani și îi spuse tatălui său că-l iubește pe Vlad



Tatăl Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, afirmă că Vlad, iubitul ei, era foarte gelos și că o lovise anterior tragediei. În noaptea dinaintea tragediei, cei doi s-ar fi certat din cauza unor mesaje vechi. Valentina i-a spus tatălui că Vlad băuse și că vor vorbi a doua zi. A fost ultima dată când a vorbit cu ea.

Vlad Băltățeanu este escortat de polițiști în afara Aeroportului internațional Henri Coandă din Otopeni, 6 octombrie 2026. Inquam Photos / George Calin

După noaptea crimei, tatăl a sunat-o în repetate rânduri, fără răspuns. A vorbit doar cu Vlad care râdea și i-a spus că în zonă nu este semnal și i-a promis că o va da pe Valentina la telefon când ajunge acasă, dar nu a mai făcut-o. Tatăl a mers să o caute, a sunat la 112 și a ajuns ulterior la morgă, unde și-a recunoscut fiica.

„Mi-a spus că îl iubește. Când au venit la mine acasă, mi s-a părut că relația lor se baza pe iubire. Nu am văzut vreun interes la mijloc. El nu era un om avut. Mi se părea că amândoi își doresc să fie împreună. Nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva, deși fosta mea soție îmi spusese că el ar fi bătut-o. Au stat vreo două săptămâni în București și s-au mutat la el, la țară. De acolo mă sunau aproape zilnic. Vorbeam câte două sau trei ore la telefon și mi se părea că se iubesc. Nu știam cum este el de fapt. Nu mi se părea că ar fi speriată sau afectată de el. Când a venit la mine acasă în august, era împreună cu el.

Auzisem deja de la fiica mea cea mică faptul că Vlad ar fi lovit-o. Am chemat-o pe Valentina deoparte și am întrebat-o: „Tată, te-a bătut? Se întâmplă asta?” Mi-a răspuns: „Nu, tati, a fost o singură dată. M-a lovit pentru că i-am trimis unui băiat o cerere pe Instagram”. Lui i-am spus că violența nu duce nicăieri și că, dacă lucrurile stau așa, mai bine încheie relația. El mi-a spus că fusese supărat și că i-a dat două palme pentru că văzuse că ea ar fi vrut să vorbească cu alt băiat”, a spus tatăl Valentinei la Antena Stars, în emisiunea Acces Direct.

„Era foarte gelos. Foarte gelos” / „M-am drogat, dar nu mă mai droghez”



„Era foarte gelos. Foarte gelos. Mama lui mi se păruse o doamnă cumsecade, așa că i-am spus Valentinei să o ajute prin casă. Fata mea nu prea se pricepea la gătit și la treburile gospodărești, dar am încurajat-o să învețe. A ajutat-o, a cules prune din livada lor și a zugrăvit împreună cu Vlad. Mă sunau și îmi arătau ce făceau. L-am întrebat direct: „Te-ai drogat vreodată?” Mi-a răspuns: „M-am drogat, dar nu mă mai droghez”, a mai afirmat tatăl Valentinei.

Coincidență sinistră

În spatele acestei tragedii au ieșit la iveală un lung șir de acuzații de violență: o fostă parteneră depusese plângere încă din 2022, dar dosarul a stat blocat la parchet timp de patru ani din cauza lipsei de personal și a fost trimis în judecată chiar în ziua în care Valentina ar fi fost ucisă.

Cum apare teroarea într-o relație

Psihologul Bogdan Cotigă a explicat pentru DC News cum se instalează teroarea într-o relație. Specialistul atrage atenția că prima palmă trecută cu vederea anunță violențe extreme și arată de ce controlul digital prin apeluri video este un semnal că partenerul a trecut linia roșie.