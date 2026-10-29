Ce au descoperit medicii psihiatri despre Vlad Băltăţeanu, suspect că a ucis-o pe tânăra găsită în valiză pe Olt

Valentina, tânăra din valiza găsită plutind pe râul Olt

Din articol Vlad Băltăţeanu a fost găsit instabil emoțional, dar cu discernământ

Vlad Băltăţeanu, suspectat că și-a ucis iubita și a aruncat-o într-o valiză, pe râul Olt, a fost expertizat psihiatric.

Adrian Cuculis, avocatul care reprezintă familia victimei, a anunțat că Vlad Băltățeanu, arestat cu acuzația că și-a ucis iubita, a fost expertizat psihiatric.

”Vlad Băltăţeanu a fost expertizat medico - legal în vederea stabilirii discernământului la momentul săvârşirii faptei. În urma expertizei efectuate, s-a determinat discernământul la momentul comiterii faptei, dar şi cu privire la consecinţele sociale negative ce derivau din aceasta. Deşi nu este uzuală o asemenea expertiză şi nici obligatorie, modul brutal prin care i-a suprimat viaţa Valentinei, dar mai ales modalitatea aleasă de a scăpa de cadavru, au dus la necesitatea clarificării acestui aspect”, afirmă Adrian Cuculis.

Avocatul a publicat şi o adresă de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin care i-a fost comunicat rezultatul expertizei dispusă cu privire la Vlad Băltăţeanu.

Vlad Băltăţeanu a fost găsit instabil emoțional, dar cu discernământ

Potrivit raportului de expertiză psihiatrică medico-legală nr. 2045/A1-P/482/2026, "inculpatul Băltăţeanu Gheorghe Vlăduţ a prezentat la data faptei, cât şi la momentul examinării, diagnosticul de tulburare de personalitate tip emoţional instabil. Inculpatul a avut capacitatea psihică de a anticipa critic conţinutul şi consecinţele social negative ale faptelor pentru care este cercetat (discernământ păstrat). Nu se recomandă aplicarea măsurilor de siguranţă medicală”, citează Agerpres.

Valentina, o tânără în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Filiaşi, judeţul Dolj, dar care locuia fără forme legale în localitatea Tomşani din judeţul Vâlcea, a fost găsită decedată pe 22 septembrie, într-o valiză ce plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ioneşti.

Anchetatorii au stabilit că tânăra avut o moarte violentă, produsă prin şoc traumatic şi homoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsufleţit. Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului şi cinci coaste rupte, precum şi leziuni, escoriaţii şi plăgi la nivel gambelor.

Principalul suspect este iubitul fetei, Vlad Băltăţeanu, aflat în prezent în arest preventiv. Inţial, el a fugit din ţară, fiind dat în urmărire internaţională. S-a predat la o secţie de poliţie din Elveţia şi apoi a fost extrădat în România.