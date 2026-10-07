Polițiști cu experiență, stupefiați de cazul româncei ucise în „camera morții”, pregătită de un student obsedat de serialul Dexter. Atacatorul Benjamin Day riscă închisoarea pe viață!

Foto West Midlands Police / Stânga Benjamin Day / Dreapta Maria Săceanu

Benjamin Day, student la criminalistică, a recunoscut că a ucis-o pe Maria Săceanu, într-o locuință închiriată prin Airbnb. Cazul i-a șocat pe polițiști.

Anchetatorii au stabilit că suspectul a pregătit în amănunt locul crimei, fiind inspirat de serialul Dexter.

Polițiști cu experiență, îngroziți de cazul Benjamin Day - obsedat de Dexter

Benjamin Day, 20 de ani, a ademenit-o pe Maria Săceanu, o lucrătoare sexuală de origine română, în vârstă de 24 de ani, într-o proprietate din Tividale, în West Midlands. Fapta s-a petrecut pe 21 decembrie 2025, potrivit informațiilor prezentate în instanță de procurori.

Aceștia au susținut că suspectul a pregătit încăperea și a atacat-o pe Săceanu cu un cuțit. Benjamin Day a pledat vinovat pentru uciderea româncei, după ce inițial negase crima.

După atac, Day a părăsit locuința și a oprit o mașină de poliție, după ce s-a rănit la mână în timpul atacului. El le-a zis polițiștilor că l-a atacat o vulpe.

În imaginile de pe bodycam-ul unui polițist publicate ulterior, Day apare sângerând în apropierea intersecției dintre Highview Street și Brewery Street, în Dudley. Chestionat de un polițist dacă fusese atacat, el a zis că a fost rănit de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”, transmite BBC.

Detectivul inspector Matt Marston, din cadrul echipei de criminalitate gravă a Poliției din West Midlands, care a coordonat ancheta, a zis că Day devenise obsedat de personajul Dexter.

„Day avea o personalitate obsesivă și devenise obsedat de personajul Dexter. A planificat această crimă cu minuțiozitate. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei fără apărare, atrasă în camera pe care o închiriase. Detaliile acestui caz i-au șocat pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei în aceste momente”, a adăugat detectivul inspector.

Ancheta a scos la iveală probe criminalistice care au contrazis declarațiile sale inițiale.

Cum l-a cunoscut Maria Săceanu pe Benjamin Day

Potrivit anchetatorilor, crima a fost premeditată și planificată cu minuțiozitate. Maria Săceanu, originară din România și stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, l-ar fi cunoscut pe Day prin intermediul unui site.

Benjamin Day va fi condamnat pe 4 decembrie și riscă închisoarea pe viață.

Cazul patologic al lui Benjamin Day sau când viața bate filmul. Despre ce este vorba în serialul Dexter

Ideea serialului „Dexter” este următoarea: un criminal în serie care ucide alți criminali.

Dexter Morgan este analist criminalist la poliția din Miami. Else ocupă de analiza probelor de sânge.

În paralel, Dexter este un ucigaș în serie care își ascunde foarte bine activitatea. Are un set strict de reguli, numit „Codul lui Harry”, învățat de la tatăl său adoptiv, respectiv să-i ucidă doar pe oameni despre care este convins că au comis crime grave și au scăpat de justiție. Dexter își urmărește victimele, strânge dovezi despre crimele lor și apoi le ucide într-un spațiu special amenajat.

Conflictul dintre cele două identități ale lui Dexter sunt evidențiate: polițistul aparent normal și criminalul pe care încearcă să-l ascundă.

De aici vine și asocierea cu o „cameră a morții”. În serial, Dexter își pregătește uneori locul crimei, pentru a nu lasă urme și să aibă control total privind situația. Cazul patologic al lui Benjamin Day arată că viața bate filmul, fiind descoperită crima, el riscând închisoarea pe viață!