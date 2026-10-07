CCR: Sesizarea lui Bolojan privind conflictul de natură constituțională dintre Guvern și Instanța supremă, pe agenda Curții

CCR discută cazul sesizării depuse de Ilie Bolojan cu privire la soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și ÎCCJ în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților.

Sesizarea a fost depusă după ce Instanța supremă a dat Guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță procesul legat de restanțele salariale, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

În luna iulie, Bolojan motiva demersul la CCR prin faptul că instanța de judecată 's-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice'.

El argumenta că 'puterea judecătorească nu are nici competență tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector', respectiv în zona de Justiție.

În opinia sa, 'instanța perturbă direct echilibrul bugetar național', act ce reprezintă 'o ingerință directă' în activitatea executivă a statului.

Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților.

Premierul interimar vorbea de o sumă de 4,8 miliarde de lei, care reprezintă restanțe salariale câștigate în instanță.

Curtea de Apel a mai stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să pună în executare decizia în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, adică 48 de milioane de lei, dar și cu amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, potrivit Agerpres.