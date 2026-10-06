Mihai Chirica, oficial inculpat în dosarul ”Păcura”, considerat cel mai mare jaf din rezervele statului. Acuzațiile procurorilor

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Mihai Chirica, primarului municipiului Iași, a fost la DNA Iași, unde a fost oficial inculpat în dosarul ”Păcura”. DNA a transmis precizări oficiale.

Primarul Chirica, oficial inculpat. Precizările DNA

”Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul CHIRICA MIHAI, primar al municipiului Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alți nouă funcționari din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pentru infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual în formă continuată.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 27 mai 2022, inculpatul Chirica Mihai, în calitate de primar și ordonator principal de credite, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi aprobat, cu încălcarea dispozițiilor legale, efectuarea unei plăți în valoare de 2.036.882 lei din bugetul local în beneficiul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), reprezentând o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 tone de păcură, constatată anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat păstrat în depozit la S.C. TERMO SERVICE S.A. Iași (societate subordonată Consiliului Local Iași).

Aprobarea plății respective, cu încălcarea legii, ar fi fost înlesnită prin activitatea anterioară desfășurată de funcționarii din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iași, pe baza unor documente care ar fi atestat existența și recepția cantității de păcură, deși aceasta nu exista de fapt.

În plus, sunt cercetate infracțiuni de fals intelectual, săvârșite de funcționari din primărie, privind întocmirea și semnarea unor note de recepție și constatare de diferențe prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, recepționarea unor cantități de păcură care nu fuseseră efectiv livrate.

Conduita descrisă ar fi cauzat o pagubă în valoare de 2.036.882 lei bugetului local al municipiului Iași și s-ar fi obținut, totodată, un folos necuvenit pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), constând în încasarea sumei nedatorate de 2.036.882 lei și în regularizarea scriptică a diminuării stocului de rezervă de stat prin descărcarea din gestiune a cantității de 542 tone păcură, precum și pentru S.C. TERMO SERVICE S.A., constând în acoperirea scriptică a lipsei din gestiune a aceleiași cantități de păcură.

Inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului Chirica Mihai, precum și a altor inculpați.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019” anunță DNA, într-o precizare de presă remisă DCNews.

UPDATE: Și ”Ora de Iași” transmite că primarul Mihai Chirica a devenit inculpat în Dosarul Păcura. Procurorii anticorupție îl acuză că a înlesnit plata a 2.036.882 de lei din bugetul local, pentru 542,494 tone de păcură care nu existau. Banii ar fi acoperit lipsa a 500 de tone de combustibil din depozitele CET. Pe 27 mai 2022 ar fi semnat documentele și ar fi dispus întocmirea ordinului de plată. Alți trei funcționari din primărie sunt inculpați pentru fals intelectual. Deși dosarul a stagnat mult timp, se pare că Mihai Chirica și ceilalți incupați din dosar ar urma să fie trimiși în judecată chiar luna aceasta.

UPDATE: Conform RomâniaTV, primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost inculpat în dosar.

Informațiile pe surse vehiculate încă de luni în spațiul public sunt confirmate astăzi prin prezența lui Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, la DNA. Conform unor surse locale, acesta ar urma să fie inculpat în dosarul ”Păcura”. Luni, angajații Primăriei au făcut șir indian în fața procurorilor DNA, fiind, de asemenea, inculpați în acest dosar. Dosarul anchetează un furt din rezervele statului, acoperit cu bani din bugetul local. Au dispărut 500 de tone de păcură din depozitele CET, ”dispariție” acoperită chiar de Primărie, conform acuzațiilor.

Dispariția din rezervele statului, acoperită de o achiziție a Primăriei Iași, acuză DNA

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, și angajații săi, inculpați luni în dosar, sunt acuzați de procurorii DNA Iași că au simulat o procedură de achiziție pentru a achita ilegal cele 500 de tone de păcură din depozitele CET, din rezervele statului.

Momentul în care dosarul a căpătat noi proporții

Dosarul a luat amploare în mai 2026, când au avut loc și descinderi la Primăria Iași, inclusiv în biroul primarului. Anchetatorii ar fi completat astfel probele din dosarul ”Păcura”.

Primarul Iașiului fusese deja audiat de procurorii DNA în 22 aprilie, în același dosar. Mihai Chirica a declarat, atunci, că municipalitatea deține doar documentele furnizate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și că expertizele făcute de Primărie ar arăta traseul combustibilului. Totuși, în urmă cu o săptămână, în 25 septembrie, el a fost reaudiat la DNA Iași. Dacă la prima audiere a mers cu o foaie în mână, în septembrie, situația s-a complicat. Primarul a mers însoțit de avocat.

De unde a pornit dosarul Păcura și cum s-ar fi ajuns la plată

O anchetă publicată de reporteris.ro arată, din 2024, traseul banilor, dosarul fiind unul declanșat în urmă cu doi ani, dar accelarată în ultimele luni.

Redăm, pe scurt, ordinea evenimentelor:

în 2021, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) și Municipiul Iași + Termo- Service au încheiat un contract pentru depozitarea a 5.859.434 kg păcură la CET II Holboca. Cantitatea exista în rezervoare, ”în amestec cu produsele de același fel și calitate ale depozitarulu”. Patru recipiente uriașe: R1, R2, R3 și R4.

Păcura se afla acolo anterior, în 2021 fiind o trecere din gestiunea Veolia, fostul operator de termie, în cea a Municipiului Iași și a Termo-Service. Printr-un adițional, cantitatea a fost modificată la 5.359.419 kg pentru că, în decembrie 2021, Iașul a luat 500 tone pentru consum propriu.

pe fondul războiului din Ucraina, în primăvara anului 2022, statul român a hotărât să ajute Republica Moldova cu o donație de combustibili, printre care și 5.000 de tone de păcură . Decizia a fost ca această cantitate să fie trimisă de Rezervele de Stat de la depozitele din Holboca. Conducerea ANRSPS a explicat că nu a putut expedia Republicii Moldova întregul lot de la Iași și a detaliat de ce, respectiv: din rezervoarele R1, R3 și R4 de la CET II Holboca s-au încărcat în vagoanele cisternă 4.471 tone de păcură care au fost livrate Republicii Moldova. Rezervele de Stat au solicitat să descarce și din R2, dar Primăria nu a fost de acord, acest rezervor fiind conectat la instalația de producere a energiei electrice și termice, fiind în plin sezon. Diferența de 528 tone a fost asigurată de Rezervele de Stat din depozitul Veolia Energie Prahova, ”efectuându-se în acest scop cheltuieli suplimentare”. Apoi, cei de la ANRSPS, pe baza unei măsurători din 13.04.2022, ”nu exista păcură sub 1% sulf care să poată fi extrasă prin mijloace tehnice disponibile, ci cantități mari de apă segregată”. Chiar Primăria notase într-o adresă că ”în rezervoarele R1, R3 și R4 au rămas 441,8 tone, sub forma șlamurilor, reziduurilor și diverselor cantități de apă”.

. Decizia a fost ca această cantitate să fie trimisă de Rezervele de Stat de la depozitele din Holboca. Conducerea ANRSPS a explicat că nu a putut expedia Republicii Moldova întregul lot de la Iași și a detaliat de ce, respectiv: din rezervoarele R1, R3 și R4 de la CET II Holboca s-au încărcat în vagoanele cisternă 4.471 tone de păcură care au fost livrate Republicii Moldova. Rezervele de Stat au solicitat să descarce și din R2, dar Diferența de 528 tone a fost asigurată de Rezervele de Stat din depozitul Veolia Energie Prahova, ”efectuându-se în acest scop cheltuieli suplimentare”. Apoi, cei de la ANRSPS, pe baza unei măsurători din 13.04.2022, ”nu exista păcură sub 1% sulf care să poată fi extrasă prin mijloace tehnice disponibile, ci cantități mari de apă segregată”. Chiar Primăria notase într-o adresă că ”în rezervoarele R1, R3 și R4 au rămas 441,8 tone, sub forma șlamurilor, reziduurilor și diverselor cantități de apă”. un raport din 2022 arată ”conținut de apă de 26% pentru rezervorul R2 – CET II”.

Astfel, ANRSPS nu a putut trimite în Republica Moldova 5.000 de tone de păcură din depozitele de la Iași, deși scriptic deținea 5.300 tone, din cauză că produsul conținea multă apă și sedimente, conform sursei citate.

La măsurătoarea din aprilie 2022, ANRSPS a concluzionat că din stocul scriptic rămas de 787.914 kg, faptic doar 245.420 kg păcură mai erau în R2. Restul din R2 ar fi fost apă, iar în celelalte 3 rezervoare apă și reziduuri. De aici ar fi rezultat o diferență de 542.494 kg, ”lipsă” pe care ANRSPS i-a impus-o Primăriei să o completeze în maxim 30 de zile.

Primăria lui Chirica a avut de ales între completare, plată sau o expertiză pentru a se vedea exact ce a rămas în recipiente. A plătit .

. Dar în 2023 a venit Camera de Conturi și a făcut audiat financiar, identificând neregulile. În 2024, raportul a fost depus la Primărie, dar și la procuratură. Ulterior, și Primăria a notificat Rezervele de Stat să-i returneze cele 2 milioane de lei și, pentru că aceștia au refuzat, în noiembrie 2024 primarul a acționat ANRSPS în judecată.

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