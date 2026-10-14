Șeful Permise Ilfov și mâna lui dreaptă, reținuți de DNA: Suspiciuni de mită și acuzații că examinatorii ar fi apăsat pedalele pe ascuns

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Ancheta DNA la Permise Ilfov: șeful serviciului, subcomisarul Mihai Niță, și coordonatorul examinărilor, inspectorul principal Cosmin Dobre, au fost reținuți pentru presupuse fapte de corupție. Procurorii cer arestarea lor preventivă. Potrivit comunicatului oficial, anchetatorii susțin că ar fi existat o rețea pe trei paliere în care examinatorii ar fi intervenit pe ascuns asupra pedalelor mașinii pentru a ajuta anumiți candidați, în schimbul unor sume de bani.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a șefului serviciului, subcomisarul Mihai Niță, și a coordonatorului de la examinări, inspectorul principal Cosmin Dobre. Anchetatorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi ofițeri pentru o perioadă de 30 de zile, se arată în comunicatul DNA remis DC News.

Dosarul vizează o presupusă schemă prin care mai mulți candidați ar fi promovat proba practică fără să dețină abilitățile necesare la volan. Conform ipotezei de lucru a procurorilor, sumele de bani ar fi circulat de la cursanți către instructori, iar unii examinatori ar fi intervenit asupra pedalelor de frână sau ambreiaj în timpul examenului, astfel încât candidații să evite greșelile sancționate pe traseu.

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 692/I-36 din 13 octombrie 2026, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 13 octombrie 2026, a următorilor inculpați:

NIȚĂ MIHAI, șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Ilfov, cu gradul profesional de subcomisar de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale);

DOBRE COSMIN, coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, cu gradul profesional de inspector principal de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (14 acte materiale).

La data de 14 octombrie 2026, cei doi inculpați vor fi prezentați Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul citat.

În aceeași cauză, o altă persoană din conducerea tehnică este cercetată în stare de libertate.

„Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13 octombrie 2026, față de inculpatul GRIGORE DAN-MIRCEA, subinspector de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și luare de mită.

În cauză, se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită”, mai spun procurorii.

Structura bănuită de anchetatori: Trei paliere și metode mascate

Conform probatoriului din actele de urmărire penală, șeful serviciului ar fi inițiat în cursul acestui an o structură organizată, menită să faciliteze obținerea documentelor rutiere prin încălcarea legii.

„Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2026, inculpatul Niță Mihai, în calitatea menționată anterior, ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din angajați ai S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov și instructori auto, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție. Grupul ar fi avut o structură organizată pe trei paliere, cu roluri bine determinate, după cum urmează:

Palierul examinatorilor, structurat în două categorii, respectiv intermediari și facilitatori, era format din examinatori din cadrul S.P.C.R.P.C.Î.V. Ilfov, care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat, precum alegerea unor trasee care să nu pună probleme candidaților, acționarea pedalelor autoturismului (frână sau ambreiaj) în timpul examenului, fără consemnarea intervenției, ori neconsemnarea unor abateri sau greșeli comise de candidați.

Palierul instructorilor auto, ai cărui membri ar fi avut rolul de a identifica persoane interesate de programarea preferențială, cu celeritate, la proba practică, precum și de a colecta bani de la alți instructori sau de la elevii școlilor de șoferi, în schimbul facilitării promovării examenului. Sumele astfel colectate ar fi fost remise ulterior examinatorilor sau inculpatului Niță Mihai, în calitate de șef al serviciului.

Palierul lucrătorilor de la ghișee, format din angajați ai serviciului care ar fi sprijinit activitatea grupului prin programarea preferențială, „peste rând”, a unor persoane la proba practică, precum și prin urgentarea soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și emiterea certificatelor ori a plăcuțelor de înmatriculare, în schimbul unor sume de bani destinate acestora sau altor membri ai grupului”, mai spun procurorii.

Sumele menționate de procurori: Între 100 de lei și 600 de euro

Acuzațiile DNA spun că banii ar fi fost remiși periodic pentru diverse servicii administrative sau pentru obținerea carnetului.

„Astfel, în perioada ianuarie – august 2026, inculpatul Niță Mihai ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

În perioada martie – august 2026, inculpatul Dobre Cosmin ar fi primit, în mod repetat, de la mai multe persoane, sume de bani cuprinse între 100 și 700 de lei, precum și alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în coordonarea activității subordonaților în vederea facilitării programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, precum și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișeu.

La data de 30 martie 2026, inculpatul Grigore Dan-Mircea ar fi primit o sumă de bani de la o persoană, în schimbul facilitării promovării de către un candidat a probei practice pentru obținerea permisului de conducere, susținută în aceeași zi”, spune DNA.

Măsurile judiciare

Subinspectorul Dan-Mircea Grigore este obligat să respecte o serie de interdicții pe durata celor 60 de zile de control judiciar.

„Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul Grigore Dan-Mircea are obligația de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a măsurii, să nu părăsească teritoriul României și să nu exercite funcția în cadrul căreia ar fi săvârșit faptele.

Inculpatului Grigore Dan-Mircea i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Procurorii anticorupție beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, conchid procurorii DNA.

Tribunalul București urmează să decidă dacă admite propunerea de arestare preventivă formulată de DNA pe numele celor doi ofițeri din Ilfov. Până la o sentință definitivă a judecătorilor, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.