Credite ilegale de 13.000 de lei, în numele unei femei din Brașov. O bucureșteancă, reținută de poliție

Imagine ilustrativă / FOTO: Pexels

Un bărbat ar fi reușit să obţină ilegal trei credite în numele unei femei din Braşov. Acesta ar fi fost ajutat de o bucureșteancă.

O femeie din Bucureşti a fost reţinută după ce ar fi ajutat un bărbat din judeţul Ilfov să obţină ilegal trei credite în valoare de 13.000 de lei, în numele unei alte femei din Braşov, după cum transmite Poliţia Judeţeană (IPJ) Sibiu.

Potrivit sursei citate, la data de 26 martie 2025, bucureşteanca în vârstă de 28 de ani ar fi ajutat un bărbat de 38 de ani, din judeţul Ilfov, să inducă în eroare atât victima, în vârstă de 49 de ani, din judeţul Braşov, cât şi mai multe instituţii financiare nebancare, facilitând obţinerea creditelor şi folosirea fără drept a datelor personale ale acesteia pentru diverse tranzacţii financiare.

Contul bancar al victimei, accesat ilegal

De asemenea, bucureşteanca ar fi accesat ilegal contul bancar al victimei şi ar fi efectuat retrageri de numerar.

Pentru administrarea probelor, poliţiştii au efectuat o percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti.

Femeia a fost reţinută la data de 19 octombrie, pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru "complicitate la înşelăciune, complicitate la fals informatic şi acces ilegal la un sistem informatic", se precizează într-un comunicat de presă al IPJ Sibiu.

Alte sute de credite online obţinute prin înşelăciune

Și acesta nu este un caz singular. În urmă cu ceva timp, mai multe persoane au fost anchetate fiind bănuite că ar fi accesat sute de credite online prin înşelăciune. Perchezițiile au fost desfășurate în Timiș, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Mehedinți, Ilfov și în municipiul București



Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2022 - ianuarie 2023, ar fi fost utilizate 73 de cărți de identitate reale și 160 de cărți de identitate falsificate. Cu ajutorul acestora, s-ar fi obținut 233 de credite online, cauzând un prejudiciu de 1.079.300 de lei.

Gruparea din București care a dat țeapă băncilor de 18 milioane de lei

Anul trecut, DIICOT a prins mai multe funcționare bancare implicate într-o schemă prin care băncile au fost păcălite să dea credite de 18 milioane de lei. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei, de la mai multe unități bancare.

La diferite intervale de timp, grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care deși cunoșteau faptul că finanțările sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare, în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.