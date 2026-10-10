Două tornade violente au lovit Sicilia

Două tornade au lovit Sicilia. Sunt pagube materiale, dar și răniți.

Două tornade au lovit orașul de coastă Marsala, din vestul Siciliei. Zeci de persoane sunt rănite, mai multe clădiri au fost avariate și autoturisme au fost răsturnate.

Vineri dimineață au început să circule mai multe înregistrări video care surprindeau două trombe marine apropiindu-se de orașul sicilian dinspre mare, în timp ce locuitorii se pregăteau pentru impact.

S-a raportat rănirea a zeci de persoane. Cel puțin 11 dintre acestea au fost transportate la spital după ce au fost lovite de resturi purtate de vânt și de cioburi de sticlă. Printre cei mai grav răniți se numără un bărbat în vârstă de 70 de ani, internat la spitalul din Mazara del Vallo în stare critică, suferind multiple fracturi.

Și o școală a fost lovită de rafalele puternice, șase copii alegându-se cu tăieturi și julituri ușoare. În momentul în care a lovit tornada, în clădire se aflau 273 de elevi, toți fiind evacuați în siguranță. Imaginile surprinse de o dronă după trecerea furtunii au dezvăluit pagubele majore suferite de școală: ferestre sparte, precum și bănci și scaune răsturnate, arată The Guardian.

Locuitorii din sudul Italiei se pregătesc de fenomene severe

În ultimii ani, locuitorii din sudul Italiei s-au pregătit pentru sosirea unui ”medicane”, o furtună mediteraneană rară, cu caracteristici similare uraganelor, capabilă să genereze vânturi cu viteze de peste 60 de mile pe oră (aproximativ 96 km/h) și valuri care ating o înălțime de cinci metri.

Acest fenomen meteorologic s-a format pe fondul unor temperaturi extrem de ridicate în Africa de Nord și al apelor neobișnuit de calde din Marea Mediterană. Oamenii de știință au avertizat că încălzirea apelor marine, cauzată de urgența climatică, poate furniza energie suplimentară pentru furtuni puternice în regiune.

Cum te salvezi dacă te prinde o tornadă

Florinela Georgescu, director de Prognoză Meteorologică în cadrul ANM, a explicat cât de tare poate bate vântul în astfel de fenomene meteo extreme şi a dat chiar un exemplu din România.

"La tornadă, la intensităţi maxime, vântul poate depăşi 400-500 km/h. Tornada din Franţa a înregistrat viteze de 180-200 km/h. Ceea ce ar încadra la o tornadă de gradul 3. Pagubele s-au văzut. Din păcate, au fost şi persoane afectate. Cu siguranţă au fost emise France Alerturi, să le zicem aşa, pentru furtună puternică. Tornada, în sine, este o manifestare extremă a unor sisteme noroase asociate furtunilor convective, cel mai adesea. Există şi tornade cu origine mai specială, dar de data asta a fost clar asociată unei furtuni pe care sunt absolut convinsă că meteorologii francezi au urmărit-o în evoluţia ei.

Pâlnia tornadei a ajuns până la pământ şi poate fi confirmată doar vizual. Există o anumită structură specifică radar care poate fi asociată probabilităţii de formare a tornadei. Deci se vede acolo structura respectivă, se văd şi alte caracteristici. Radarele cele mai performante pot vedea inclusiv materialele ridicate de tornadă, crengi, acoperişuri, camioane. Să ne aducem aminte, spre exemplu, de tornada de la Dragalina, de la noi din ţară, care a răsturnat un autocar. Deci se poate şi aşa!", a declarat Florinela Georgescu pentru DC News.