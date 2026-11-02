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Porturile ucrainene de la Dunăre, atacate masiv cu drone în noapte de 1 spre 2 noiembrie

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Imagine ilustrativă cu interceptarea unei drone kamikaze ruse de tip Shahed. Photo source: ArmyInform

MApN anunță că porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. Aproape de ora 06:00 a încetat alerta aeriană.

”În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone.

Au fost ridicate de la sol aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05.26” anunță Ministerul Apărării Naționale. 

Sâmbătă, alerte aeriene au fost transmise în mai multe județe din Moldova privind posibile incursiune de drone. MApN a făcut mai multe clarificări. Duminică, o clădire a fost avariată şi o persoană a fost rănită, ca urmare a unui atac cu drone ce a avut loc, duminică, în oraşul Cernăuţi din Ucraina.

Pacea nu mai poate fi considerată un dat, spunea premierul Niculescu

Președintele Nicușor Dan a invocat, recent, necesitatea unei mai bune apărări:

”Investim semnificativ în modernizarea și înzestrarea Forțelor Armate, precum și în instruirea militarilor noștri, alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubile legate. Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotriva armatei, dar și populației civile”. 

Și premierul Luca Niculescu a declarat că pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înțeles.

”(...) Milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viața își urmează cursul firesc. În spatele acestei normalități se află, însă, oamenii care veghează zi și noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranță” spunea Luca Niculescu. 

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