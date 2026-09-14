Crimă lângă telecabina din Buşteni. Un bărbat de 59 de ani şi-a ucis fratele

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Un bărbat din staţiunea Buşteni, judeţul Prahova, a fost arestat după ce şi-a înjunghiat fratele.

Crima a avut loc în zona telecabinei din Buşteni, iar conform autorităţilor totul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool.

Bărbatul de 59 de ani şi-a înjunghiat fratele în zona gâtului. Acum, el este în custodia Poliţiei şi va fi prezentat instanţei luni, cu propunerea de arestare preventivă.

"La data de 13 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Buşteni au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că şi-ar fi înjunghiat fratele, provocându-i leziuni cu un obiect tăietor înţepător. În urma verificărilor efectuate, aspectele sesizate s-au confirmat, fiind demarate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs fapta", a informat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, conform Agerpres.

Conform sursei citate, echipajul medical sosit la faţa locului a preluat bărbatul pentru a-l duce la spital, însă, pe parcursul deplasării, acesta a decedat.

Cercetările continuă sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Un posibil criminal este căutat de poliţiştii din Botoşani

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botojani sunt în căutarea unui bărbat pe care îl suspectează că, în urmă cu doi ani, ar fi ucis o femeie într-o pădure din Germania.

Poliţiştii, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, desfăşoară activităţi specifice pentru sprijinirea autorităţilor germane într-o cauză privind infracţiunea de "omor calificat" comisă pe teritoriul Germaniei, menţionează sursa citată.

"În acest context, în cadrul cooperării internaţionale dintre România şi Germania, autorităţile germane au solicitat sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Botoşani pentru identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, inclusiv prin publicarea unui afiş destinat populaţiei. Afişul a fost realizat de autorităţile germane, urmând a fi distribuit în zone intens circulate din judeţul Botoşani, în scopul obţinerii unor informaţii care ar putea contribui la soluţionarea cauzei şi identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei', au precizat oficialii IPJ Botoşani.

Persoanele care deţin date şi informaţii care ar putea contribui la soluţionarea cauzei şi identificarea persoanei bănuite sunt rugate să le transmită autorităţilor competente, price informaţie relevantă care poate fi de folos în desfăşurarea activităţilor judiciare fiind recompensată de autorităţile cu o sumă de până la 5.000 euro.