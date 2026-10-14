Corneliu Ștefan: Industria românească trebuie protejată. Dacia este un simbol național pe care nu ne permitem să îl pierdem

Din articol Susținerea și menținerea Dacia în România este pe deplin justificat

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, are o poziție referitoare la o eventuală plecare a constructorului Dacia din România.

"Consider că o eventuală plecare a Dacia din România ar reprezenta o pierdere uriașă pentru economia națională, pentru zecile de mii de oameni ale căror locuri de muncă depind direct sau indirect de această industrie și pentru unul dintre cele mai importante branduri românești.

Dacia nu este doar un producător de automobile. Este un simbol al industriei românești, al tradiției și al capacității noastre de a produce și de a concura pe piețele internaționale" afirmă Corneliu Ștefan.

"În contextul discuțiilor privind programul european SAFE, trebuie să ne punem o întrebare legitimă: dacă la nivel european susținem protejarea industriei și impunem condiții privind participarea companiilor și componentelor din afara Uniunii Europene, de ce nu am manifesta aceeași determinare pentru protejarea industriei auto din România?

Nu putem aplica duble standarde atunci când vorbim despre interesele economice și strategice ale țării noastre.

România trebuie să își apere investițiile, locurile de muncă și brandurile care au contribuit la dezvoltarea economiei naționale.

Susținerea și menținerea Dacia în România este pe deplin justificat

Consider că apelul pentru susținerea și menținerea Dacia în România este pe deplin justificat și trebuie tratat cu maximă responsabilitate de autorități.

Avem obligația să apărăm industria românească, nu să asistăm pasiv la riscul pierderii ei!

Noul Guvern are obligația să deschidă un dialog real și permanent cu marii contribuabili și cu investitorii strategici din România, să le înțeleagă problemele și să identifice împreună soluții concrete pentru menținerea investițiilor, protejarea locurilor de muncă și dezvoltarea capacităților de producție.

Nu ne putem permite să reacționăm abia atunci când marile companii decid să își reducă activitatea sau să plece din România. Avem nevoie de prevenție, dialog și măsuri economice coerente.

Dacia trebuie să rămână în România, iar Guvernul trebuie să demonstreze, prin fapte, nu doar prin declarații, că apărarea industriei românești reprezintă o prioritate națională", precizează Corneliu Ștefan.