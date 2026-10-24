BANCUL ZILEI: Greierele și furnica

Bancul zilei. Toamna: Furnica pune provizii la cămară pentru iarnă. "Greierele trece pe stradă tot cu chitara în mână..."

Primăvara: Furnica sapă, face straturi, pune seminţe. Greierele se plimbă pe stradă.

– Ce faci greieraş?

– Merg la un tenis cu băieţii.

– Măi, măi! Să nu vii la iarnă să-mi ceri mâncare, că nu stiu ce-ţi fac!

Vara: Furnica seceră, coseşte, adună. Greierele trece pe stradă cu chitară în mână.

– Ce faci greieraş?

– Merg să cânt cu băieţii în parc.

– Nu uita, de la mine să nu ceri mâncare la iarnă!

Toamna: Furnica pune provizii la cămară pentru iarnă. Greierele trece pe stradă tot cu chitara în mână.

– Ce faci greieraş?

– Merg să cânt cu băieţii în bar.

– La muncă nu te gândeşti să vii până la iarnă?

– Am cântare la bar, nu înţelegi?

– Fie cum zici tu dar la mine să nu vii după mâncare la iarnă.

Iarna: Furnica înfofolită într-un şal cu un ceai fierbinte în mână se uită pe fereastră. Greierele urca într-o limuzină.

– Ce faci greieraş?

– Merg la Paris, am concert, am avut succes cu chitara la bar.

– Baftă, greieraşule! Dacă-l vezi pe unul Topârceanu prin Paris transmite-i că îmi bag picioarele în fabula lui!