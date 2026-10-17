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BANCUL ZILEI: Minunea...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
banc

Bancul zilei. Într-o mănăstire, multă lume la slujba de duminică.

La un moment dat se aude un strigăt din mulțime:

-Fraților merg. Eu merg din nou pe picioarele mele!

-Spune cum s-a întîmplat minunea, se aude din mulțime!

-Mi-au furat mașina!

Vezi și: BANCUL ZILEI: După 25 de ani...

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