BANCUL ZILEI: Minunea...

Bancul zilei. Într-o mănăstire, multă lume la slujba de duminică.
La un moment dat se aude un strigăt din mulțime:
-Fraților merg. Eu merg din nou pe picioarele mele!
-Spune cum s-a întîmplat minunea, se aude din mulțime!
-Mi-au furat mașina!
Bancul zilei. Într-o mănăstire, multă lume la slujba de duminică.
La un moment dat se aude un strigăt din mulțime:
-Fraților merg. Eu merg din nou pe picioarele mele!
-Spune cum s-a întîmplat minunea, se aude din mulțime!
-Mi-au furat mașina!
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