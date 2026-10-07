BANCUL ZILEI: Diferența de vârstă

Bancul zilei. Un ofițer de poliție trece pe lângă un domn în vârstă care plângea.

-Ce s-a întâmplat domnulu?

-Am 76 de ani și sunt căsătorit cu o tânără de 25 de ani.

-Dar este foarte bine, nu ai de ce să te plângi!

-Soția mea este foarte, foarte frumoasă, cu forme deosebite și un chip de înger.

-Cu atât mai bine, nu ai dfe se să te plângi.

-Când ajung acasă găsesc masa plină cu bunătăți!

Polițistul enervat:

-Domnule, dar nu mai plânge!

-Iar în pat, zise bătrânul, este o nebunie!

-Ajunge, nu ai de ce să te plângi, îi spune polițistul!

-Ba da, pentru că am uitat unde locuiesc!