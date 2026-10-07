BANCUL ZILEI: Diferența de vârstă

Bancul zilei. Un ofițer de poliție trece pe lângă un domn în vârstă care plângea.
-Ce s-a întâmplat domnulu?
-Am 76 de ani și sunt căsătorit cu o tânără de 25 de ani.
-Dar este foarte bine, nu ai de ce să te plângi!
-Soția mea este foarte, foarte frumoasă, cu forme deosebite și un chip de înger.
-Cu atât mai bine, nu ai dfe se să te plângi.
-Când ajung acasă găsesc masa plină cu bunătăți!
Polițistul enervat:
-Domnule, dar nu mai plânge!
-Iar în pat, zise bătrânul, este o nebunie!
-Ajunge, nu ai de ce să te plângi, îi spune polițistul!
-Ba da, pentru că am uitat unde locuiesc!