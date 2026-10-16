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BANCUL ZILEI: După 25 de ani...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
bancuri

Bancul zilei. După 25 de ani de căsătorie, un tip și-a privit soția cu oarecare tristețe , și i-a spus:

-Draga mea, acum 25 de ani stăteam cu chirie, conduceam o mașină ieftină, dormeam pe o canapea și ne uitam la un televizor alb-negru, dar în fiecare noapte adormeam alături de o blondă sexy de 25 de ani!

Acum, avem o casă mare, o mașină grozavă, un pat regal, o plasmă, dar dorm cu o femeie de 50 de ani. 

Draga mea, cred că începem să avem o problemă, îi reproșează scurt, bărbatul.

La care soția, o femeie înțeleaptă îi răspunde imediat:

-Orice problemă are o soluție, dragul meu: Tu, du-te și caută-ți o blondă sexy de 25 de ani, că eu mă voi ocula să stai din nou cu chirie, să conduci o mașină ieftină și să dormi din nou pe o canapea, exact ca acum 25 de ani!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Căutare de amanți

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