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BANCUL ZILEI: Gelozia la o cafea

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Mă Ioane, am văzut că tot te uitai la blonda care a trecut pe lângă terasa noastră, îi reproșează soția.

-Apoi, Mărie, mă uitam și io, așa pur profesional, ca omul la natură!

-Cum adică profesional Ioane, că tu ești mecanic auto, nu stilist?

-Cum să-ți spun Mărie? Mă uitam la ce suspensii are, și ce bine stă pe caroserie!

-Vezi, că dacă-ți trag una peste ochi îți sare distribuția și-ți pică și bara din față!

-Apăi, tu Mărie, vezi că că de asta te iubesc io, pentru că te pricepi și la piese deschimb!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Dorința unei pescărițe

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