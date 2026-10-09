BANCUL ZILEI: O secretară foarte atentă

Bancul zilei. Șeful unei companii ajunge la birou dimineaţa cu fermoarul de la pantaloni desfăcut.

Secretara, neştiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:

- Şefule, azi dimineaţă, când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la garaj?

Fraza nu a avut darul să-l lumineze aşa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit.

Se aşează la birou, începe treaba şi-şi vede prohabul desfăcut.

În momentul respectiv are o revelaţie referitor la spusele secretarei aşa că se gândeşte să o necăjească un pic.

O cheamă în birou să-i aducă o cafea şi o întreabă:

- Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?

Secretara, zâmbind un moment răspunde:

- Nu, şefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate.