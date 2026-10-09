BANCUL ZILEI: O secretară foarte atentă

Bancul zilei. Șeful unei companii ajunge la birou dimineaţa cu fermoarul de la pantaloni desfăcut.
Secretara, neştiind cum să-l pună în temă direct, îl abordează:
- Şefule, azi dimineaţă, când ai plecat de acasă, ai închis uşa de la garaj?
Fraza nu a avut darul să-l lumineze aşa că tipul a intrat în birou un pic nedumerit.
Se aşează la birou, începe treaba şi-şi vede prohabul desfăcut.
În momentul respectiv are o revelaţie referitor la spusele secretarei aşa că se gândeşte să o necăjească un pic.
O cheamă în birou să-i aducă o cafea şi o întreabă:
- Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Secretara, zâmbind un moment răspunde:
- Nu, şefule. Tot ce am văzut era un Mini cu două cauciucuri desumflate.