BANCUL ZILEI: Mărturia mincinoasă

Bancul zilei. Gheorghe și Vasile, doi buni prieteni în vârstă, se întâlnesc în parc. Cum îl vede, Gheorghe îl și ia la întrebări.

-Pentru numele lui Dumnezeu, Vasile pe unde ai umblat în ultima perioadă?

-Am fost la închisoare pentru 30 de zile”

-Cum așa? Închisoare 30 de zile?

-Ei bine, o știi pe Marița, chelnerița de la bar unde mai mergem noi?

-Da, îmi amintesc de ea. Dar ce legătura are asta cu tine, spune Gheorghe?

-Ei bine, asta a depus o plîngere de viol împotriva mea, la cei 70 de ani. La instanță am fost atât de mândru întrucân nu am negat, spune Vasile.

-Bine, și ți-au dat doar o lună pentru viol?

-Ei, nu! Judecătorul ăla mi-a dat 30 de zile pentru mărturie mincinoasă!