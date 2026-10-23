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BANCUL ZILEI: Ce te învață nevasta

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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Bancul zilei. Nevaste reprezintă un reper în evoluția căsătoriei.

-Nevasta te învață despre fericire. Te duci la mă-ta, sigur se bucură când te vede!

-Nevasta te învață despre nudism. Plec de aici și te las în fundul gol!

-Nevasta te învață despre nulitate: Tu fără mine ești un nimeni!

-Nevasta te învață despre jurământ: Zi, să mori tu că nu ai băut nimic!

-Nevasta te învață despre munca în exces: Cam multe ședințe peste program ai tu!

-Nevasta te învață despre transformare: Când te-am luat erai slab ca o așchie, acum te-ai îngrășat ca un porc!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Alegerea soției

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