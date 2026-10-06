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BANCUL ZILEI: O afacere de pomină

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
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bancuri

Bancul zilei. Un fermier bate la ușa vecinului său, răspunzându-i uin băiat de vreo 9 ani.

Fermierul îl întreabă:

-Tatăl tău este acasă?

-Tata și mama sunt plecați în oraș, îi răspunde puștiul!

-Dar fratele tău, Gheorghe, este acasă?

-Nu, este în oraș cu părinții!

Omul începe să se legene de pe un picior pe altul, puștiul încercând să-l ajute!

-Dacă vreți să vă împrumut vreo unealtă vă dau eu, pentru că știu unde sunt.

Fermierul tot mai jenant.

-Știi, fratele tău Gheorghe a lăsat-o însărcinată pe fiica mea, Ileana.

-Cred că e mai bine să vorbiți cu tata. Știu că încasează 100 de lei pentru taur și 50 de lei pentru vier, dar nu știu cât o să vă ia pentru Gheorghe!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Bulă și dezlegarea integramelor

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