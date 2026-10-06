BANCUL ZILEI: O afacere de pomină

Bancul zilei. Un fermier bate la ușa vecinului său, răspunzându-i uin băiat de vreo 9 ani.
Fermierul îl întreabă:
-Tatăl tău este acasă?
-Tata și mama sunt plecați în oraș, îi răspunde puștiul!
-Dar fratele tău, Gheorghe, este acasă?
-Nu, este în oraș cu părinții!
Omul începe să se legene de pe un picior pe altul, puștiul încercând să-l ajute!
-Dacă vreți să vă împrumut vreo unealtă vă dau eu, pentru că știu unde sunt.
Fermierul tot mai jenant.
-Știi, fratele tău Gheorghe a lăsat-o însărcinată pe fiica mea, Ileana.
-Cred că e mai bine să vorbiți cu tata. Știu că încasează 100 de lei pentru taur și 50 de lei pentru vier, dar nu știu cât o să vă ia pentru Gheorghe!